Ministrul Economiei anunță că se vor plăti salariile la Șantierul Naval 2 Mai Mangalia

Radu Miruţă a făcut anunțul joi.

„Eu nu doar vorbesc despre risipă și combinații, le scot la lumină și acționez. Știu frustrarea oamenilor, e legitimă. Dar mai știu ceva: doar faptele pot schimba un sistem care, de prea mult timp, s-a mulțumit cu eșecul. Șantierul Naval 2 Mai Mangalia este un exemplu dureros de cum statul român a ajuns să piardă, nu să construiască. A avut ochii închiși când prețurile de transfer transvazau banii din șantier”, a explicat ministrul Economiei pe rețeaua de socializare.

El a anunțat că salariile restante vor fi plătite prin Fondul de Garantare.

„Dar nu lăsăm lucrurile așa. Fac tot ce ține de mine ca acest șantier să fie readus la viață și să devină un loc al prosperității - pentru cetățeni, pentru fiecare dintre noi, nu pentru interese ascunse. Am avizat modificarea cadrului legal că până la finalul anului oamenii să își primească salariile, prin Fondul de Garantare”, a adăugat ministrul Miruță.

Totodată, el a spus că șantierul ar putea fi redresat printr-un program european.

„Lucrăm la o soluție reală de redresare, prin mecanismul european SAFE, care să aducă investiții și locuri de muncă stabile. România nu se repară cu vorbe frumoase, ci cu oameni care nu fug, nu întorc privirea când se strică ceva și pun mâna să repare”, a precizat Radu Miruță.

Angajații de la șantierul naval Damen Mangalia au protestat în luna septembrie în fața Ministerului Economiei din București. Ei susțin că situația la șantier este dramatică, unitatea fiind aproape de colaps.

Potrivit informațiilor de la angajați, sub 1.000 de salariați au mai rămas din cei 10.000 care lucrau odinioară. Oamenii au plecat pentru că nu-și primesc salariile integral de peste un an.

Unitatea are datorii uriașe atât către angajați cât și la stat. Societatea este în insolvență și achită doar parțial salariile din reparațiile navelor.

(sursa: Mediafax)