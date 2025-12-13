Se scumpesc serviciile prestate de institutele de medicină legală

Tarifele serviciilor medico-legale din România sunt neschimbate din anul 2006, respectiv de peste 19 ani. Astfel, tariful pentru examinarea traumatologică ar urma să screască de la 38 de lei 150 de lei, determinare concentrație alcool în sânge/urină (200 lei propus față de 80 lei actual), examinare antropologică pe oase (1,500 lei propus față 230 lei actual), autopsia medico-legală standard (1,000 lei propus față de 302 lei actual) etc.

Conform datelor Institutului Național de Statistică și Băncii Naționale a României, inflația cumulată în această perioadă depășește 200%. Doar în perioada 2022-2024, rata inflației a atins valori record: 13.8% (2022), 9.7% (2023) și aproximativ 5% (2024-2025). Un leu din 2006 valorează astăzi aproximativ 33 de bani în putere de cumpărare reală

Potrivit analizelor realizate de Consiliul Superior de Medicină Legală, tarifele din 2006 nu acoperă nici măcar un sfert din costurile reale actuale, instituțiile medico-legale operează cu pierderi semnificative la fiecare serviciu prestat, iar subfinanțarea cronică afectează calitatea serviciilor și capacitatea de a menține standardele europene. În prezent, majoritatea serviciilor medico-legale sunt prestate la tarife care acoperă doar 10–30% din costurile efective, generând pierderi semnificative și afectând funcționarea în condiții de siguranță, calitate și conformitate cu standardele europene.