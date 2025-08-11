5 Zodii cu cel mai grozav horoscop între 11 și 17 august 2025

Cu energia Peștilor care deschide săptămâna, vom experimenta o săptămână tematică Jupiter. Luna în Berbec din 12 august se va confrunta cu Marte în Balanță, aducând înapoi temele din tranzitul Marte-Saturn. Lucrurile vor începe să se îmbunătățească odată ce Luna intră în Taur pe 14 august, permițându-ne să ne bucurăm de energia jucăușă și romantică. Luna în Gemeni pe 16 august se va întâlni cu Marte în Balanță și Pluto în Vărsător, arătându-ne cum putem gândi noi idei și colabora cu ceilalți.

Cinci semne zodiacale, în special, vor fi profund influențate de tranzitele săptămânii. Aceste semne vor simți energia cel mai puternic și vor lua inițiativa atunci când vine vorba de a pune bazele visurilor lor. Drept rezultat, aceste semne vor învăța să creadă în ele însele și să îmbrățișeze noile idei și perspective pe care le aduce acest climat cosmic.

1. Pești

Luna în semnul tău deschide săptămâna cu un sentiment de realizare și înțelegere profundă care îți amintește că totul este posibil. Nu te pierde în imaginație, ci începe să preiei controlul și să planifici pașii necesari pentru a-ți îndeplini visurile. Conjuncția Venus-Jupiter din 12 august va fi deosebit de importantă și va aduce echilibrul perfect cu opoziția Marte-Saturn de câteva zile înainte. Cercurile tale sociale se vor extinde, iar povestea ta de dragoste poate începe oficial, deoarece tranzitul te deschide spre legături emoționale mai profunde, fie cu un partener existent, fie cu cineva nou.

Această săptămână îți va permite să construiești o fundație mai puternică, legată de valorile tale, ceea ce va fi minunat pe măsură ce te pregătești pentru intrarea lui Saturn în semnul tău luna viitoare. Va fi mai ușor să pui planurile în acțiune odată cu Mercur direct pe 11 august. Ai viziunea, iar acum este momentul să așezi piesele de puzzle în loc. Luna în Taur reflectă tema Venusiană de înțelegere și echilibru, iar energia Gemeniilor de la sfârșitul săptămânii aduce iluminare, răbdare și încredere. Tranzitul te ajută să crezi în puterea iubirii, pe măsură ce Luna se conectează cu Marte în Balanță.

2. Scorpion

Scorpion, săptămâna aceasta vei simți un fior de entuziasm în întâlnirea cu oameni noi, pe măsură ce conjuncția Jupiter-Venus ajută semnele de apă să își extindă orizonturile. Așteaptă-te să te conectezi cu latura ta intuitivă și imaginativă atunci când Luna se află în Pești la începutul săptămânii. Mercur devine direct pe 11 august, ajutându-te să înveți din greșeli și să creezi strategii noi pentru succes. Acum, că vedem potențialul și frumusețea energiei de apă, ar putea părea că această perioadă este prologul minunilor pe care le va aduce tranzitul lui Saturn în Pești.

Acum ești pregătit să muncești, deoarece există o înțelegere mai profundă a procesului general în ceea ce privește obiectivele tale profesionale sau academice. Vei fi mai flexibil în fața schimbărilor și mai dispus să colaborezi cu colegii sau colegii de clasă într-un mod empatic și înțelegător. Nu fi prea critic sau judecător, ci învață să vezi perspectivele altora. Există elemente frumoase care îți vor ajuta să dezvolți o mai mare apreciere pentru învățarea de noi lucruri și pentru evoluția abilităților tale. Elementele transformatoare ale acestei săptămâni îți vor aduce la lumină talentele, iar ceilalți îți vor recunoaște inteligența și abilitățile.

3. Taur

Planeta ta guvernatoare, Venus, va forma o conjuncție cu Jupiter, un moment incitant care te va face să te simți mai confortabil și mai încrezător. Vei primi îndrumare și cunoștințe din partea celor pe care îi respecți la începutul săptămânii, pe măsură ce Mercur devine direct. Proiectele la care te-ai gândit acum vor părea mai gestionabile și visurile tale vor deveni mai accesibile odată ce Luna va fi în Berbec. Orice conflicte se pot rezolva prin tranzitul Venus-Jupiter, care va deveni mai puternic pe 12 august.

Citește pe Antena3.ro Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline

Nu păstra ranchiună în această perioadă și în schimb concentrează-te pe a merge mai departe și a elibera. Conjuncția Venus-Jupiter aduce o energie prosperă care va ajuta să îți deschidă uși. Totuși, pentru a primi darurile, va trebui să înveți să îți schimbi mentalitatea pentru a te motiva și pentru a aduce mai multe oportunități. Luna în semnul tău în această săptămână îți va stimula energia ambițioasă. Pe măsură ce te conectezi cu ideile tale, Luna în Gemeni îți permite să pui în aplicare conceptele pe care le-ai reflectat în timpul retrogradării lui Mercur. Concentrează-te pe dezvoltarea unei mentalități abundente și permite-ți să crezi în magia pe care o poți crea în această perioadă.

4. Săgetător

Conjuncția Jupiter-Venus îți aduce cheile pentru a-ți dezvălui dorințele cele mai profunde. Este timpul să ieși din capul tău și să îmbrățișezi ceea ce ai închis în inima ta. Dacă frica a fost motorul tău, vei experimenta o perioadă de calm și ușurare în această săptămână. Luna în Berbec adaugă energie jucăușă care te va încuraja să socializezi.

În timpul Lunii în Taur, ai încredere în procesul tău și lasă deoparte insecuritățile, deoarece energia de acum aduce cu sine un nou început. Îmbrățișează noii prieteni pe care îi poți întâlni în timpul Lunii în Gemeni. Cere ajutor dacă ai nevoie și nu îți reține emoțiile. Dacă nu te simți confortabil să împărtășești, scrie ceea ce simți prin jurnalizare. Dacă dorești să începi o nouă călătorie de învățare, fă-o. Citește acele cărți, urmează cursuri gratuite sau folosește mentorii care te inspiră. Conjuncția Jupiter-Venus poate aduce și un impuls financiar.

5. Rac

Luna în Pești la începutul săptămânii pune în lumină filozofiile tale, ideile și direcția în care vrei să mergi mai departe. Nu încerca să îți impui ideile altora, ci ascultă-i și fii diplomatic. Luna în Berbec va fi un tranzit productiv care te va face să lupți pentru visurile tale și să nu îți pierzi din vedere obiectivele. După ce Mercur devine direct, va fi o binecuvântare să experimentezi conjuncția Jupiter-Venus în semnul tău. Această energie radiantă te va face să te simți susținut pe tot parcursul săptămânii, aducând noi idei, perspective și o energie expansivă în domeniul iubirii.

Prin acest tranzit transformator, vei observa cum relațiile tale evoluează pentru bine, deoarece iubirea va aduce vindecare. Onorarea visurilor tale poate face parte din acest moment iluminator, mai ales cu Marte și Saturn încă în părți critice ale hărții tale, evoluându-ți relația cu munca. Totuși, cele două planete benefice se unesc pentru a-ți deschide inima și mintea, pentru a te reconcilia și a fi un prieten sau lider matur și compasional pentru ceilalți. O lume de oportunități te așteaptă, iar această săptămână te face conștient de acest lucru. După provocările din tranzitul Marte-Saturn, poți să te întorci la visurile tale mari.