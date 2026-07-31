Secretul Coca-Cola, mai vechi decât se credea. Rețeta care menține misterul

Cercetătorii au găsit rețeta unui elixir preparat cu zeci de ani înainte de apariția Coca-Cola. Ingredientele sale sunt surprinzător de asemănătoare cu cele folosite la precursorul celebrei băuturi americane, scrie Euronews. Deși nu există dovezi că rețeta italiană a inspirat direct celebra răcoritoare, descoperirea ridică noi întrebări despre originile unuia dintre cele mai cunoscute branduri din lume.

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Documentul a fost descoperit de părintele Manuel Russo în arhiva vechii Farmacii San Marco din Florența. Este vorba despre un „elixir vinos reconfortant”, recomandat în secolul al XIX-lea pentru combaterea oboselii fizice și psihice. Ceea ce a atras imediat atenția este compoziția sa: nuci de kola și frunze de coca boliviană, macerate într-o soluție alcoolică. Este aproape aceeași combinație de ingrediente care a stat la baza băuturii French Wine Coca. Aceasta a fost creată în 1886 de farmacistul american John Stith Pemberton, considerată precursorul Coca-Cola.

Potrivit istoricilor, principala diferență este alcoolul. În Statele Unite, introducerea restricțiilor privind consumul de alcool l-a determinat pe Pemberton să înlocuiască vinul cu apă carbogazoasă și sirop, transformând treptat băutura medicinală în ceea ce avea să devină Coca-Cola. Specialiștii subliniază însă că nu există nicio dovadă că Pemberton ar fi cunoscut rețeta din Florența sau că s-ar fi inspirat din aceasta.

Misterul este alimentat și de un alt caz celebru, din Spania. În localitatea Aielo de Malferit, din regiunea Valencia, se producea încă din anii 1880 o băutură numită „Nuez de Cola Coca”, foarte asemănătoare cu rețeta americană. Producătorii susțin că băutura lor a fost prezentată la expoziții internaționale înainte de lansarea oficială a Coca-Cola și că unul dintre fondatori călătorea frecvent în Statele Unite. Totuși, nici în acest caz nu există dovezi că rețeta ar fi influențat apariția celebrei băuturi.

Formula originală a faimoasei băuturi este și astăzi unul dintre cele mai bine păstrate secrete comerciale din lume. Compania afirmă că rețeta este păstrată într-un seif din Atlanta, iar doar foarte puține persoane au acces la ea. Descoperirea din Florența nu schimbă istoria oficială a brandului, însă oferă o nouă piesă într-un puzzle care continuă să fascineze istorici, colecționari și milioane de admiratori ai celebrei băuturi răcoritoare.

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(sursa: Mediafax)