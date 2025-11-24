Ședința CSAT azi. Subiecte importante pentru securitatea națională, pe ordinea de zi

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 se află printre subiectele de lucru.

Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru lunea viitoare, 24 noiembrie 2025, ora 12.00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 și Analiza Strategică a Apărării.

Alte subiecte:

- Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România

- Evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026

- Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Ultima ședința CSAT convocată de președintele Nicușor Dan a avut loc la sfârșitul lunii septembrie.

(sursa: Mediafax)