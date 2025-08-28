Ședințele de psihologie pentru pacienții cu cancer vor fi plătite de CNAS

Decizia, luată la propunerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), marchează un pas important spre îngrijirea completă a bolnavilor de cancer, prin integrarea sprijinului psihologic în tratamentul standard.

De ce era nevoie de această măsură

Cancerul nu afectează doar corpul, ci și psihicul. Numeroase studii au arătat că pacienții care primesc suport psihologic au o aderență mai bună la tratament, sunt mai rezilienți și au o calitate a vieții mai ridicată. Cu toate acestea, până acum, accesul la astfel de servicii era limitat, în special din cauza costurilor pe care mulți pacienți nu și le puteau permite.

„Tratamentul cancerului nu înseamnă doar operații, chimioterapie sau radioterapie, ci și sprijin emoțional și psihologic. Astăzi facem un pas concret spre un sistem mai uman, mai apropiat de nevoile reale ale oamenilor”, transmite Ministerul Sănătății.

Cum vor funcționa serviciile decontate

Până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici vor putea beneficia de servicii psihologice recomandate de medici specialiști în oncologie, chirurgie oncologică, hematologie (inclusiv pediatrică), radioterapie sau îngrijiri paliative. În această etapă, consultațiile vor putea fi realizate de psihologi acreditați, chiar dacă aceștia nu au o specializare formală în psihooncologie.

Începând cu 1 iulie 2026, pentru a ridica standardele de calitate, recomandările pentru sprijin psihologic vor putea fi făcute doar către psihologi cu formare complementară sau specifică în psihooncologie.

Acces mai echitabil pentru pacienți

Noul cadru legislativ creează o schemă clară de finanțare, eliminând barierele financiare și oferind pacienților oncologici posibilitatea de a accesa servicii esențiale pentru sănătatea emoțională. Sprijinul va fi inclus în pachetul de bază al CNAS, garantând accesul tuturor pacienților care au nevoie de el, indiferent de situația financiară.

Pașii următori

Ministerul Sănătății și CNAS vor colabora cu organizațiile profesionale ale psihologilor, societățile medicale și organizațiile de pacienți pentru implementarea rapidă a măsurii. Accentul va fi pus pe pregătirea specialiștilor și pe asigurarea unui acces echitabil pentru pacienții din toată țara.

Un pas spre un sistem mai uman

Prin această decizie, România se aliniază bunelor practici internaționale, unde tratamentul oncologic nu se rezumă la intervenții medicale, ci include și suport emoțional. Este un pas important spre un sistem de sănătate mai echilibrat, care pune pacientul în centrul politicilor publice și recunoaște complexitatea luptei împotriva cancerului.