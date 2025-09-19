Șefii Romgaz amenință cu demisia dacă le scad salariile de lux

Într-un document transmis Guvernului, managementul Romgaz susține că reducerea remunerațiilor ar putea afecta stabilitatea companiei și chiar proiectele strategice din domeniul energetic, scrie Observatornews.ro.

„Riscul imediat este ca actuala conducere executivă să nu accepte noile condiții de remunerare și, prin urmare, să fie demisă, nu ca urmare a neîndeplinirii unor criterii de performanță, ci din cauza constrângerilor legislative”, se arată în document.

Salarii și bonusuri de top

Anul trecut, directorul general Răzvan Popescu și adjunctul său, Aristotel Marius Jude, au câștigat fiecare câte 50.000 lei lunar, iar împreună cu bonusurile de performanță au încasat câte 1,3 milioane de lei. Directorul economic Gabriela Trânbițaș a primit peste 800.000 lei. În total, cei trei au adunat peste 3,5 milioane lei doar în 2024.

Guvernul nu dă înapoi

Executivul și-a asumat modificarea legii guvernanței corporative, care introduce plafoane maxime pentru salariile conducerilor companiilor de stat. Potrivit Romgaz, remunerațiile ar deveni necompetitive, ajungând la nivelul unor poziții inferioare din companiile concurente.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că înțelege nemulțumirile conducerii Romgaz, dar a subliniat că este nevoie de un echilibru:

„E nevoie ca acești oameni să fie foarte bine plătiți, dar într-un mod care să țină cont și de solidaritatea pe care trebuie să o arătăm cu toții”, a spus ministrul.

Posibile compromisuri

Potrivit surselor Observator, una dintre variantele discutate este ca noile plafoane salariale să intre în vigoare abia în 2026, permițând șefilor Romgaz să păstreze actualele salarii până la finalul anului.

Într-un răspuns oferit Observator, Romgaz spune că avertismentul nu trebuie interpretat ca fiind o certitudine. Nu toate riscurile descrise se vor produce efectiv, iar impactul lor poate varia în funcție de circumstanțe.

Din managementul Romgaz fac parte Răzvan Popescu - director general, Aristotel Marius Jude - director general adjunct şi Gabriela Trânbiţaş - director economic. Iar în Consiliul de Administraţie sunt şase membri.

Experții în energie, precum Corina Murafa, consideră că Romgaz ar trebui să prezinte date clare despre performanța companiei și să demonstreze că nivelul salariilor este justificat.