Șeful NATO: „Amenințarea nu se încheie când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare!”

„Nu există o apărare puternică fără industrie de armament puternică. E foarte simplu”, a spus șeful NATO în cadrul unui eveniment dedicat industriei de apărare și cooperării cu NATO, organizat la București.

El a spus că liderii NATO au decis să investescă 5% din PIB în apărare până în 2035: „Și știm cu toții că aceștia sunt bani serioși, sunt cheltuieli serioase, însă este ce avem nevoie pentru a fi în siguranță. Și ca parte a acestui lucru s-a convenit să se cumpere mai multe capacități de apărare, inclusiv avioane, nave, dar și muniții și alte capabilități spațiale”.

El susține că pentru îndeplinirea acestor angajamente dialogul deschis între NATO și industrie va fi esențial.

„Pentru că amenințările cu care ne confruntăm sunt reale și de durată. Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este un exemplu evident. Însă amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume. Și Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale. După cum știți, lucrează cu China, cu Coreea de Nord, Iran și cu alții”, a mai spus Mark Rutte.

El adaugă că Alianța nu poate fi naivă, trebuie să fie pregătită.

„Am încredere că împreună putem să producem mai mult și să trecem peste amenințări. Pentru a face bine acest lucru trebuie să ne concentrăm pe trei aspecte: cantitate, creativitate și cooperare. În primul rând, cantitatea. Deja avem sisteme din cele mai bune. Aceasta ne dă un avans și vom continua. Dar avem nevoie de mai mult, avem nevoie de aceasta mai repede și să micșorăm timpul de livrare. De asemenea e vorba de muniții. Până recent, Rusia producea mai multe muniții decât toate țările din Alianța NATO. Dar nu mai este așa acum. În Alianța știți că s-au deschis zeci de noi linii de producție și se extind cele existente. (...) Al doilea aspect este creativitatea. E vorba de puterea inovației. Pentru a fi în siguranță în viitor, trebuie să îi depășim prin inteligență pe inimicii noștri”.

El a vorbit și despre cooperare: „Avem o mulțime de învățat unii de la alții”.

