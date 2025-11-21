Răfuială cu ranga în parcarea blocului! Senatoarea Valentina Aldea, prinsă într-un triunghi amoros cu scântei

O altercație violentă petrecută joi seară, într-un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei, o are în centru pe senatoarea Partidului Oamenilor Tineri (POT), Valentina Mariana Aldea. Parlamentara a fost atacată cu o bară metalică de soția unui bărbat pe care îl vizita, incidentul degenerând într-un conflict fizic în toată regula.

Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, senatoarea se afla în apartamentul lui A.M.U. atunci când soția acestuia a sosit acasă și i-a observat autoturismul parcat în fața imobilului. Revoltată, femeia ar fi început să lovească mașina, rupând oglinzile și zgâriind caroseria.

La scurt timp, Valentina Aldea și bărbatul au ieșit din apartament, moment în care între cele două femei ar fi izbucnit o confruntare. Soția bărbatului ar fi lovit-o pe parlamentară peste mână cu o bară metalică, iar altercația ar fi continuat cu palme și smuls de păr. Senatoarea a apelat la 112, potrivit Cancan. Ea a obținut ulterior un certificat medico-legal, care confirmă necesitatea a 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Toate cele trei persoane implicate au fost conduse la audieri. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore, în timp ce ambele femei au depus plângeri penale una împotriva celeilalte. Senatoarea beneficiază în prezent de ordin de protecție.

Conform surselor, soția bărbatului este cercetată pentru lovire și distrugere. Plângerea acesteia împotriva parlamentarei a fost trimisă la Parchetul General, având în vedere statutul oficial al Valentinei Aldea. Cei doi soți poartă același nume de familie, însă nu mai locuiesc împreună, nefiind clar dacă se află sau nu într-o procedură de divorț.

Cine este Valentina Aldea? Controversele din trecutul senatoarei

Valentina Aldea este senator al României, aleasă pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT). Formațiunea o prezintă drept antreprenor și economist, însă alegerea ei a venit la pachet cu numeroase controverse.

Mai multe publicații au vehiculat faptul că ar fi activat în trecut în industria videochatului sub numele „Justinn Jade”, informații pe care atât senatoarea, cât și POT le-au respins ferm, precizând că imaginile apărute sunt false și denigratoare, potrivit Viva.