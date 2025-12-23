x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Dec 2025   •   22:30
Sursa foto: Jurnalul/ Florin Barbu, ministrul Agriculturii anunță că serele și solariile nu vor fi impozitate

Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, anunță ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

În ședința de Guvern de marți seara a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt folosite ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit.

„Mă bucur că Ministerul Finanțelor a înțeles argumentele Partidului Social Democrat și a renunțat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună o presiune suplimentară pe fermierii noștri”, arată Barbu.

„Am spus-o și o repet: producătorii noștri au nevoie de sprijin nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal aspra veniturilor statului”, adaugă acesta.

Începând cu 1 ianuarie 2026, serele, solariile, silozurile și depozitele de cereale urmau să fie impozitate, după ce Parlamentul a eliminat scutirile totale.

