Simona Halep, față în față cu Mihai Gâdea: "Am plâns şi am suferit. Mi-a fost foarte greu, dar ştiam că sunt nevinovată"

După multe luni de nedreptate, dubla campioană de Grand Slam, Simona Halep, a ieşit - cu emoţie şi fruntea sus - pentru a-şi prezenta partea ei de luptă şi adevăr. "Ştiam că sunt nevinovată", a mărturisit tenismena cu ochii în lacrimi, la Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea.

"Am spus mereu în toate interviurile mele că dacă eşti numărul 1 fără Grand Slam nu ești cu adevărat numărul 1, iar pentru mine a fost greu pentru că a contat mereu acest turneu.

Chiar am revenit foarte bine după finala pierdută din 2017. Am plâns şi am suferit, recunosc. Ştiam însă că o să-l câștig pentru că eram foarte profesionistă şi făceam tot ce trebuie ca să-l câștig şi am fost foarte aproape. Am pierdut următoare finală în Australia si după am câștigat. Acela a fost cel mai fericit moment.

Simona Halep despre secretul succesului ei: "Am doi părinți exemplu"

Este foarte greu pentru că renunţi la copilărie, la perioada de adolescent, renunţi la foarte multe lucruri. Însă dacă ai pasiune pentru sportul pe care îl profesezi în general nu ţi se pare aşa de greu. pentru mine nu a fost un sacrificiu să renunț la multe întâlniri cu colegii sau cu prietenii sau ieșirile în oraş. Mi-a plăcut ceea ce am făcut, mi-am dedicat viaţa în totalitate şi am respectat tenisul. Bineînțeles că trebuie să ai şi o susținere, iar eu am avut întotdeauna susţinerea familiei mele, care niciodată nu m-a obligat să mă duc la vreun antrenament şi niciodată nu m-a certat dacă am pierdut un meci.

Am doi părinți exemplu care m-au sprijinit în toate deciziile pe care le-am luat. Sunt o persoană emotivă şi dacă cineva îmi vorbește dur nu pot performa la cel mai înalt nivel şi ei au înțeles asta.

Simona Halep, despre emoțiile şi provocările din teren: "Publicul extraordinar m-a ajutat"

De fiecare dată când intram pe teren la început avem trac emoțional, în stomac simțeam arsuri, durere, uneori mă durea şi capul pentru că era un stres pentru mine să joc în faţa atâtor oameni. Dar pentru că îmi plăcea atât de mult tenisul, după 2-3 game-uri îmi lăsăm emoțiile şi doar mă bucuram de jos. Cu timpul am ajuns să mă bucur de joc. Peste tot pe unde am foat am avut un public extraordinar care m-a susţinut oriunde in lume şi mi-au făcut emoțiile să treacă mult mai uşor.

Simona Halep, dezvăluiri despre procesul de dopaj: "A fost un an foarte greu şi am ţinut mult în mine"

Întrebată cine crede că a trădat-o, Simona Halep a spus:

"Foarte greu să încep să vorbesc despre acest subiect, dar la momentul acela aveam foarte mule gânduri. cuvântul mi-a ieșit fără să mă gândesc prea mult. Aşa m-am simțit în momentul acela pentru că ştiam că nu am făcut nimic greșit. Ştiam că am respectat tenisul întotdeauna. Niciodată nu mi-a trecut prin cap să fac aşa ceva. Nu mi-a sugerat nimeni sa fac aşa ceva niciodată, iar ce simt eu pentru tenis era prea departe ca să merg cu gândul să fac aşa ceva.(...)

Când a venit decizia de 4 ani a fost liniște totală , nu am avut ce să spunem şi eu am fost profund afectată în interior. Parca a venit un tunel în care nu am mai văzut nicio lumină.

Am avut un moment când m-am gândit că se poate termina totul şi 4 ani a însemnat enorm pentru mine, dar cel mai dureroasă parte a fost că ştiind adevărul aveam senzația că nu o să pot să dovedesc că este un sistem care parcă nu vrea să ajungă la dreptate la adevăr. Dar nu mi-am pierdut speranța. Mai ales că am primit toate mesajele de pe social media. Nu sunt prea activă dar am citit toate mesajele şi atunci am avut aşa un boost de energie şi am spus că o să dovedesc. Iar părinţii mei mi-au spus mereu că binele învinge întotdeauna aşa că am crezut în el.

Simona Halep despre cum şi-a dovedit nevinovăția: "Nu credeam în răutate"

"Mi-am făcut echipa de avocați şi primul lucru a fost să facem orice să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Pentru că primul gând asta este când știi că nu ai făcut nimic că cineva ți-a făcut rău. Nu credeam în răutate. Mi-a fost greu să accept că cineva îmi poate face rău fără niciun motiv. şi atunci am cerut echipei mele de avocați să facem orice să vedem de unde vine această problemă. Asta a fost primul gând că cineva a încercat să mă contamineze.

Am avut noroc pentru că avocații mei mi-au spus că sunt foarte multe cazuri de contaminare la suplimente. Şi atunci am luat tot ce am băut şi am trimis la testare să vad dacă s-a întâmplat printr-un supliment. Şi aşa a fost.

Simona Halep: "Eu am hotărât să cred total în oamenii cu care lucrez, altfel nu pot performa"

Eu am hotărât să cred total în oamenii cu care lucrez. Aşa am făcut întotdeauna. Atunci când angajezi oameni sa lucreze cu tine şi pentru tine nu poți să te duci cu îndoieli pentru că nu poți să perforezi la cel mai înalt nivel. Aşa s-a întâmplat şi de datat asta. Am discutat să schimbăm suplimentele că aveau mult zahăr.

Am fost de acord toţi împreună, iar când mi-au recomandat acel suplimente eu am întrebat de foarte multe ori dacă sunt testate si sunt sigure. Eu am fost toată viaţa stresată de astfel de lucruri. Şi o apă dacă e desfăcuta nu o beau pentru că ştiu care este riscul şi se poate întâmpla orice. Dar niciodată nu m-am gândit că pot să trec printr-o asemenea nedreptate. Când am hotărât să luăm suplimentele acestea am întrebat din nou dacă sunt sigure şi testate şi mi-au spus că da. Mai mult de atât poate că ar fi trebuit să fac dar niciun sportiv nu merge personal să testeze băuturile că este foarte dificil", a spus Simona Halep la Antena 3 CNN.

Simona Halep:"A fost neglijenţa echipei şi ghinionul meu. O simplă greşeală şi atât"

"A fost o neglijență şi ghinonul meu ca să spun drept. Neglijenta din partea echipei că nu au verificat aşa cum ar fi trebuit să verifice, dar este şi o întâmplare, un ghinion că nu avea ce să caute acea substanță în acest supliment. Nu sunt expert, însă atunci când se face acest supliment este posibil să fi rămas ceva dinainte pe blender şi atunci apare contaminarea. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenție rea. A fost o simplă greșeală şi atât. Foarte mulţi sportivi au fost depistaţi pozitivi şi şi-au demonstrat nevinovăţia că au mâncat carne. De oriunde poti să iei. Este cumplit că nu ştii de unde e" a mai spus Simona Halep.

Simona Halep, despre proba de sânge de la Bucureşti: "A fost șocant"

"A apărut proba de sânge. A fost ceva foarte șocant. După 6-7 luni mi-au spus că stângele meu este în neregulă când toate testele mele au fost negative. Niciodată nu a fost găsită vreo substanță în sângele meu sau ceva pozitiv. Niciodată. A fost atât de şocat că doar vorbeam cu avocații, nu mă uitam pe documente de unde au venit. Pentru mine a fost șocant că se întâmplă ceva cu sângele când totul este normal.

Simona Halep: "Eram judecată 4 ani de zile pe un document venit din România"

Am descoperit la Lousanne, în timpul procesului când a apărut documentul şi fratele meu mi-a spus că scrie în română. Şi când mă uit pe ecran era steagul României şi lângă era Bucureşti. Arunci am avut un moment în care efectiv nu am mai putu să zic nimic şi nu înțelegem cum e posibil că eu sunt judecată 4 ani de zile pe un document venit din România. Atunci pentru mine a fost un şoc inexplicabil. Îmi e greu şi acum să ştiu că proba din Bucureşti când eu stau la 10 minute de laborator a fost testată neținându-se cont de reguli. Au fost două ore şi ceva când sângele meu a stat la temperatură greșită.

Simona Halep: "Sunt foarte dezamăgită! M-am simțit trădată!"

Dar şi aşa proba mea se sânge a fost în valori normale şi nu a indicat nicio urmă de dopaj în sânge. Şi tribunalul a fost surprins, iar eu mi-am exprimat dezamăgirea că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijență, prin rea voinţă sau pur şi simplu nu respecți persoana pe care o testezi. Nu se poate întâmpla aşa ceva la un nivel atât de înalt. Am fost şi sunt foarte dezamăgită şi revenind la cuvântul trădare aşa m-am simțit. După un an şi ceva acum putem să realizăm de ce am spus atunci de trădare", a mai spus Simona Halep.

Simona Halep: "Nu sunt o persoană care se răzbună. Nu-mi place răzbunarea"

"Dezamăgirea este mare, dar nu sunt o persoană care se răzbună. Nu-mi place răzbunarea, răutatea, invidia. Nu sunt aici să lovesc pe cineva sau să îmi exprim frustrarea. Nu! Am acceptat tot ce întâmplă. Am ştiut că binele o să învingă, am ştiut că eu nu am făcut nimic, s-a şi dovedit că nu există nicio urmă de dopaj în sângele meu, însă am venit să îmi exprim dezamăgirea.

Simona Halep: "Nu simt niciun fel de ură, înverșunare faţă de nimeni"

Sper să nu se mai întâmple aşa ceva cu niciun sportiv pentru că este o traumă foarte mare. Emoțional eşti complet distrus şi pot să spun că la un moment dat mi-am pierdut încrederea în bine. Dar venind acum decizia mi-a dat un boost de energie să cred din nou în bine. Şi mă bucur tare mult că nu simt niciun fel de ură, înverșunare faţă de nimeni. S-au făcut greşeli, dar intenționat e mult mai greu să accepți acest lucru. Iar eu cred că la sânge acolo a fost ceva ciudat.", a mai spus Simona Halep.

Simona Halep, despre cei care au făcut-o trișoare: "Doar invidie şi răutate"

"Au fost sportivi care m-au făcut trişoare fără niciun document. Am rămas fără cuvinte la început şi am spus că este doar invidie şi răutate pentru că am avut o carieră exemplară şi cred că nimeni din ţara noastră nimeni nu şi-a imaginat că pot deveni numărul 1. Invidia şi răutatea se pare că există în lumea asta şi îmi pare rău că atunci când cineva este foarte sus e bine şi atunci când are o problemă o distruge pe persoana respectivă. Eu nu am crezut. A durut foarte tare şi sunt sigură că vor rămţne urme. Dar sunt bine sunt liniştită, sunt împăcată, eu nu am făcut absolut nimic, dar înteleg şi invidia unora.

Sper să dipară acest sentiment, că nu este plăcut. Le mulţumesc că m-au motivat să lupt. Nu am avut asemenea greutate în viaţa mea. Acum a fost ceva personal legat de mine şi e foarte greu să gestionezi. Emoţional a fost un dezastru. Le multumesc că m-au împins să demonstrez adevărul, că m-au motivat să lupt în fiecare zi cu dorinţa de a arăta adevărul.

Le mulţumesc şi mai mult celor care au fost alături de mine şi m-au susţinut necondiţionat. Acei oameni nu mă cunosc personal, iar faptul că au crezut în mine 100% m-au lăsat fără cuvinte în sensul pozitiv şi le multumesc foarte mult pentru asta", a mai spus Simona Halep.

Simona Halep, despre cum a depăsit emoţional provocările din proces: "Iubesc tenisul"

"Îmi place tenisul şi oarecum acolo relaxam. Nu mă antrenam cu toată energia şi tot e aveam eu mai bun, dar m-am dus la antrenament şi am jucat şi m-am antrenat pentru că ştiam că sunt nevinovată şi am sperat că o să vină decizia corectă. A venit după un an şi 7 luni, dar faptul că am stat pe teren şi am rămans pe terenul de sport, nu am urât tenisul şi nu regret că m-am apucat de acest sport, e pasiunea mea şi aşa va râmâne pentru totdeauna.

Şi chiar dacă au fost foarte multe jigniri şi foarte mulţi oameni care au vorbit urât despre mine, niciodată în acest an nu a venit nimeni personal în faţa mea să îmi spună ceva negativ. Nimeni nu şi-a cerut scuze. Dacă ei simt să o facă ar fi frumos, dar nu aştept asta de la nimeni. Eu sunt împăcată", a mai spus Simona Halep.

Simona Halep a primit wild card la turneul WTA de la Miami

Simona Halep s-a întors în România şi ar putea reveni pe terenul de tenis în mai puţin de două săptămâni. Dubla campioană de Grand Slam a primit un wild card la turneul WTA de la Miami, care începe pe 17 martie, la o zi după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis ca sportiva din Constanţa să revină pe teren, reducându-i pedeapsa pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni.

"A fost un moment deosebit când am primit acest wild card. Voi juca la Miami. În acest moment rezultatul nu există pentru mine, vreau doar să resimt energia publicului să resimt bucuria de a fi pe teren, indiferent de rezultat pentru că e o bucurie să fiu înapoi", a spus Simona Halep la Antena 3 CNN.