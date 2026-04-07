Simona Halep: Mircea Lucescu te copleșea cu dragostea lui pentru fotbal

Simona Halep scrie pe Instagram că fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor, a pierdut o viață dedicată, o poveste scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport.

De aceea, Simona spune că Lucescu nu a plecat.

„Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, cu un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt”, spune Simona Halep.

Ea povestește cât de impresionată a fost de pasiunea cu care Mircea Lucescu trăia pentru fotbal.

„Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți. Dar ceea ce m-a impresionat cel mai mult la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră - ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește. Respect profund pentru tot ceea ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei. Odihnește-te în pace, Mister”, este mesajul Simonei Halep.

(sursa: Mediafax)