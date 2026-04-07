Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani. Mulțumim pentru tot, Il Luce!

Mircea Lucescu se afla internat la Spitalul Universitar și urma să fie externat vineri, 3 aprilie. Înainte de a părăsi unitatea medicală, Mircea Lucescu a suferit un infact miocardic acut, iar medicii au intervenit de urgență pentru a-l salva. Starea lui Mircea Lucescu era una critică, iar după ce a fost supus marți unei investigații complexe Computer-tomograf au fost evidențiate multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar.

Update: Curg mesajele de condoleanțe la dispariția legendarului Il Luce.

FC Rapid: "Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare…

Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români.

Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună!

Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!"

Gabriela Firea - "S-a stins o legendă, dar lumina pe care o lasă în urmă “Il Luce” nu se va stinge niciodată.

Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor excepțional, ci un arhitect de destine și un mentor pentru generații întregi de fotbaliști cărora le-a modelat carierele, dar și caracterele.

Pentru mine, rămâne o onoare imensă faptul că, în timpul mandatului de Primar General, am avut privilegiul de a-i recunoaște valoarea incomensurabilă, acordându-i titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei. A fost un gest de minimă recunoștință pentru un om care a purtat numele Bucureștiului și al României cu demnitate în întreaga lume.

Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă acum către familia îndurerată - doamna Neli, fiul său Răzvan, nepoți și strănepoți - și către toți cei care l-au iubit.

Se închide un capitol important din istoria mondială a fotbalului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-l primească în împărăția Sa!"

Ministerul Afacerilor Interne - "Ministerul Afacerilor Interne își pleacă fruntea cu adâncă durere în fața dispariției domnului Mircea Lucescu.

Am pierdut nu doar un nume uriaș, ci un om care a inspirat generații întregi, un simbol al pasiunii, al muncii neobosite și al credinței în valori autentice. Moștenirea sa morală și profesională va dăinui, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor care l-au admirat și l-au prețuit.

În aceste clipe copleșitoare, suntem alături de familie, de cei apropiați și de toți cei care îi simt lipsa, împărtășind durerea lor.

Drum lin spre lumină și odihnă veșnică!"

Dinamo Bucuresti - "Imaginea veșnică a unui simbol!

Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă.

Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani.

Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate.

Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o.

Între 1963 și 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roșu cu mândrie și responsabilitate, adunând 250 de meciuri și 57 de goluri. A fost liderul unei generații care a adus 7 titluri de campion și o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenței din teren, a eleganței și a spiritului de învingător care definește Dinamo.

Ultimul meci pe care l-a disputat Mircea Lucescu în cariera sa de jucător a fost în sezonul 1989–1990; antrenor fiind la Dinamo, a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci disputat împotriva celor de la Sportul Studențesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, la vârsta de 44 de ani și 9 luni.

A purtat cu aceeași onoare și tricoul echipei naționale, pentru care a evoluat de 65 de ori și a marcat de 10 ori, fiind căpitanul generației care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, o generație care a inspirat și a rămas în istorie.

Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 și 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului. Sub conducerea sa, Dinamo a câștigat un titlu de campioană, două Cupe ale României și a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci și spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă.

Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate.

A fost un reper pentru fotbalul românesc și european, un antrenor care a format generații, a inspirat destine și a dus mai departe, peste granițe, numele fotbalului românesc.

Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie.

Va rămâne un simbol.

Un simbol al pasiunii, al sacrificiului și al excelenței.

Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moștenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor și în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist.

Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu!

Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit."

Marcel Ciolacu - "A plecat astăzi dintre noi Mircea Lucescu, unul dintre cele mai mari nume din istoria fotbalului românesc și internațional.

Pentru generații întregi, „Il Luce” a însemnat pasiune, disciplină și performanță la cel mai înalt nivel. Ca jucător, ca antrenor, ca om de fotbal, a lăsat în urmă o carieră impresionantă și un respect câștigat în întreaga lume.

A scris istorie pentru România, de la calificarea la Campionatul European din 1984 până la trofeele cucerite pe marile scene ale fotbalului european. A format jucători, a construit echipe și a ridicat standardele acestui sport.

Fotbalul românesc pierde astăzi un simbol.

Dumnezeu să îl odihnească în pace.

Mulțumim, Mister."

Știre inițială:

Mircea Lucescu a fost una dintre cele mai respectate personalități din fotbalul românesc și internațional. Cariera sa a început în 1961, când s-a înscris la Școala Sportivă nr. 2 din București, marcând startul unei călătorii care a depășit șase decenii.

Debutul în Divizia A a avut loc pe 21 iunie 1964, când a evoluat pentru Dinamo București într-un meci împotriva Rapidului, încheiat cu scorul de 5-2. Pe parcursul carierei de jucător, a îmbrăcat tricoul mai multor echipe importante, inclusiv Știința București și Corvinul Hunedoara, acumulând experiență care i-a modelat viitoarea viziune tactică.

La nivel internațional, a reprezentat România în 64 de meciuri oficiale, purtând banderola de căpitan la Campionatul Mondial din Mexic 1970. Această experiență la cel mai înalt nivel competițional i-a oferit o perspectivă asupra fotbalului de performanță, pe care a valorificat-o ulterior în cariera de antrenor. Experiența sa vastă ca jucător și lider a pus bazele unei cariere de antrenor de succes, transformându-l într-unul dintre cei mai influenți tehnicieni din istoria fotbalului.

Pe parcursul întregii cariere, Lucescu a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare și învățare continuă, asimilând constant noi metodologii de antrenament și strategii tactice. Această dedicare față de dezvoltarea profesională l-a menținut relevant în fotbalul de elită timp de mai multe decenii. Astfel, formarea sa academică a fost un factor cheie în succesul său managerial, permițându-i să abordeze fotbalul dintr-o perspectivă complexă și strategică.

Echipe antrenate de Mircea Lucescu

Cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu a început în 1979 la Corvinul Hunedoara, unde a reușit performanța de a promova echipa în prima divizie și de a o clasa pe locul trei în primul sezon. Această reușită i-a deschis porțile către echipa națională a României, pe care a condus-o între 1981 și 1986, calificând-o la Campionatul European din 1984.

Perioada petrecută la Dinamo București, între 1985 și 1990, a fost marcată de succese importante: un titlu de campion în sezonul 1989-1990, două Cupe ale României și o prezență memorabilă în semifinalele Cupei Cupelor. Aceste realizări au atras atenția cluburilor din străinătate, iar în 1990 a făcut pasul către fotbalul italian, antrenând Pisa în Serie A.

Experiența italiană a continuat la Brescia, unde a petrecut cinci sezoane, reușind promovarea în Serie A și câștigând Cupa Anglo-Italiană în 1994. După scurte perioade la Reggiana și o primă aventură la Inter Milano în 1998-1999, s-a întors la Rapid București, unde a cucerit campionatul și Cupa României.

Aventura turcă a început în 2000 la Galatasaray, unde a câștigat Supercupa Europei și campionatul național, urmat de un titlu cu Beșiktaș în 2003. Cea mai prolifică perioadă a carierei sale a fost la Șahtior Donețk, unde a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria fotbalului ucrainean, între 2004 și 2016, unde a cucerit opt titluri de campion, șase Cupe ale Ucrainei și, cel mai important, Cupa UEFA în 2009.

După o scurtă trecere prin Rusia la Zenit Sankt Petersburg și un mandat ca selecționer al Turciei, a antrenat Dinamo Kiev între 2020 și 2023, câștigând din nou trofee importante. În august 2024, Lucescu a revenit în funcția de selecționer al României, devenind unul dintre cei mai vârstnici selecționeri din istoria fotbalului, închizând cercul unei cariere extraordinare. Diversitatea echipelor antrenate și succesul obținut la fiecare dintre ele demonstrează adaptabilitatea și expertiza sa tactică.

Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor de succes, ci și un formator de caractere și un inovator tactic. Prin dedicarea sa, a influențat generații de jucători și antrenori, lăsând o amprentă durabilă asupra fotbalului românesc și internațional. Cariera sa reprezintă un model de profesionalism, pasiune și adaptabilitate, inspirând pe oricine aspiră la excelență în sport.