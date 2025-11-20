Sindicaliștii i-au scris președintelui: Apărarea nu se dezvoltă prin sacrificarea Educației

Conform documentului „Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater își exprimă dezacordul față de declarația dumneavoastră prin care propuneți prioritizarea extinsă a investițiilor în Apărare în detrimentul fondurilor vitale alocate Educației și Sănătății. Sindicaliștii mai susțin că abordarea este surprinzătoare și inacceptabilă, deoarece „nu ține cont de necesitățile reale ale sistemului de învățământ și nici de prevederile legale în vigoare”.

„Domnule Președinte, în loc să susțineți punerea în aplicare a legislației actuale referitoare la educație, declarațiile dumneavoastră vizează subminarea acesteia. Legea învățământului preuniversitar (Legea 198/2023) prevede clar, la articolul 134, alin. (1), că finanțarea sistemului de învățământ este asigurată prin alocarea a minimum 15% din cheltuielile totale ale bugetului general consolidat. Orice regândire a bugetului prin care se diminuează fondurile Educației, împiedicând atingerea pragului de 15%, reprezintă o încălcare a legii pe care ați jurat să o respectați. Afirmația că „așa fac toate țările din Europa“ pentru a finanța apărarea este eronată, pentru că celelalte State Membre UE continuă să investească în Educație”, scrie în document.

Sindicaliștii au indicat sursele de unde pot fi redistribuite finanțări pentru apărare.

„România nu are voie să taie de la Educație, deoarece aceasta este deja cronic subfinanțată. Conform celor mai recente date Eurostat (2023) privind cheltuielile publice pentru Educație (ca procent din PIB), România (cu 3,3% din PIB) rămâne pe ULTIMUL loc în UE la finanțarea Educației. În timp ce media UE este de aproximativ 4,7% din PIB-ul țărilor membre, țările cu sisteme de apărare bine finanțate demonstrează că se poate investi masiv în ambele sectoare, asta pentru că există voință. Având în vedere situația actuală, susținem orice alocare bugetară suplimentară pentru Apărare, însă aceasta trebuie să fie asigurată din alte surse, mult mai consistente – combaterea masivă a evaziunii fiscale, fonduri europene dedicate etc. – nu din salariile profesorilor, dotarea școlilor sau modernizarea infrastructurii educaționale. O națiune nu se poate apăra cu o populație needucată și lipsită de competențe”, se mai arată în document.

Sindicaliștii îi cer președintelui să își reconsidere declarația.

„Domnule Președinte, ca fost olimpic internațional, ar trebui să vă reconsiderați declarația și, mai mult, să vegheați la respectarea legii, astfel încât sistemul de învățământ să primească 15% din cheltuielile bugetului general consolidat. Asta, dacă doriți cu adevărat ca România să aibă un viitor”, se precizează în documentul semnat de Simion Hăncescu, Marius Nistor și Anton Hadăr.

(sursa: Mediafax)