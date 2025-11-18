Sindicaliştii din educaţie vor picheta miercuri Ministerul Educaţiei şi Cercetării

"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret' şi Federaţia Naţională Sindicală 'Alma Mater' protestează faţă de intenţia Executivului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învăţământ, printr-un nou act normativ care se discută în aceste zile în spatele uşilor închise de la Palatul Victoria. Considerăm că o asemenea măsură este nu doar inoportună, ci şi profund nedreaptă, cu consecinţe grave asupra sistemului educaţional", susţin sindicaliştii într-un comunicat remis presei marţi.



Potrivit acestora, învăţământul se confruntă deja cu lipsa personalului calificat, salarizare inadecvată, birocraţie excesivă şi un nivel crescut de stres profesional, iar aceste noi tăieri ar risca să creeze "o criză fără precedent şi o încălcare gravă" a dreptului la educaţie al copiilor.



"Este evident faptul că experţii care lucrează la identificarea soluţiilor pentru reducerea deficitului bugetar nu cunosc în mod concret activitatea din sistemul de învăţământ. Deja avem mii de copii care nu au cadre didactice calificate la clasă, iar în fiecare zi sute de profesori, inclusiv din învăţământul superior, renunţă la orele pe care le au la plata cu ora. Orice tăiere care se va decide în perioada următoare va conduce la agravarea crizei de personal, cu consecinţe directe asupra copiilor", afirmă sindicaliştii.



Aceştia cer partidelor din coaliţia de guvernare să renunţe la măsurile respective.



"Nu învăţământul este vinovat pentru că cei care au fost la putere în ultimii ani nu au rezolvat problema pensiilor speciale! Nu învăţământul este vinovat că guvernele României nu au fost în stare să facă reformele necesare pentru a primi bani din PNRR! Nu învăţământul este de vină pentru corupţia transpartinică! Nu sacrificaţi, din nou, sistemul de învăţământ pentru a acoperi sinecurile!", transmit sindicaliştii.

AGERPRES