Medicii avertizează asupra unui sindrom periculos care afectează aproape 90% dintre adulții din SUA

Aproape 9 din 10 adulți amercani au în prezent cel puțin o componentă a unei afecțiuni periculoase, adesea trecută cu vederea, care remodelează perspectiva asupra sănătății publice, scrie NYPost. Potrivit unui raport major recent, răspândirea sindromului cardiovascular-renal-metabolic se accelerează, mai ales în rândul adulților tineri, ridicând temeri legate de boli pe termen lung și mortalitate precoce.

Avertismentul vine din cea mai recentă ediție a Heart Disease and Stroke Statistics Update, publicată de American Heart Association, care a dedicat un capitol întreg acestui sindrom. Cunoscut sub numele de sindrom cardiovascular-renal-metabolic (CKM), acesta nu reprezintă o singură boală, ci un ansamblu de riscuri interconectate care afectează inima, rinichii și metabolismul. „Aceste cifre ar trebui să tragă un semnal de alarmă, mai ales în rândul tinerilor adulți”, a declarat Sadiya S. Khan, cardiolog la Northwestern University Feinberg School of Medicine și unul dintre coordonatorii raportului. Peste 80% dintre adulții tineri și de vârstă mijlocie prezintă deja semne timpurii de avertizare.

CKM leagă hipertensiunea arterială, colesterolul nesănătos, glicemia crescută, disfuncția renală și excesul de greutate, fiecare problemă agravând-o pe cealaltă. Medicii spun că tratarea acestor afecțiuni separat ratează adesea tabloul general, permițând riscurilor să se acumuleze în tăcere, de-a lungul timpului. Definirea CKM ca sindrom unitar, susțin experții, favorizează depistarea mai timpurie, diagnosticarea mai rapidă și o îngrijire coordonată între specialități medicale precum cardiologia, nefrologia și endocrinologia.

Datele recente arată că hipertensiunea arterială afectează acum aproape jumătate dintre adulții din SUA, în timp ce diabetul diagnosticat continuă să crească și rămâne slab controlat la mulți pacienți. Deși ratele obezității la adulți au scăzut ușor, obezitatea în rândul copiilor și adolescenților a crescut accentuat, semnalând probleme serioase pentru viitor. Bolile cardiovasculare afectează deja aproximativ jumătate dintre adulții americani și rămân principala cauză de deces. Numai în 2023, bolile de inimă și accidentul vascular cerebral au provocat peste 915.000 de decese, reprezentând mai mult de un sfert din totalul deceselor din SUA.

În ciuda perspectivelor sumbre, experții subliniază că intervenția timpurie poate reduce semnificativ riscurile. Factorii de stil de viață, precum calitatea alimentației, activitatea fizică și somnul, rămân principalii determinanți ai evoluției CKM. Cadrul „Life’s Essential 8” al American Heart Association pune accent pe alimentație sănătoasă, mișcare regulată, somn adecvat, evitarea tutunului și controlul atent al greutății, tensiunii arteriale, colesterolului și glicemiei. Studiile arată că persoanele care respectă aceste recomandări își pot reduce drastic riscul de infarct și accident vascular cerebral. „Prevenția este cel mai puternic instrument al nostru”, a spus Khan, subliniind că intervențiile începute mai devreme ar putea salva milioane de vieți în următoarele decenii.

(sursa: Mediafax)