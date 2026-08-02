Sute de șoferi lăsați pietoni într-o singură zi: IGPR a reținut peste 570 de permise

"În ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 3.600 de solicitări ale cetăţenilor, au fost constatate peste 9.700 de fapte contravenţionale, iar 570 de permise de conducere au fost reţinute. La data de 1 august a.c., poliţiştii au acţionat, la nivel naţional, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 448 de acţiuni şi au intervenit la 3.643 de evenimente, dintre care 3.081 au fost sesizate de cetăţeni prin 112", informează IGPR, într-un comunicat transmis AGERPRES.



Poliţiştii rutieri au acţionat pentru creşterea siguranţei în trafic, fiind constatate 162 de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Au fost reţinute 570 de permise de conducere, dintre care 140 pentru viteză şi 91 pentru alcool.



De asemenea, au fost depistate 17 persoane urmărite la nivel naţional, faţă de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 44 de măsuri preventive.



Pentru alte nereguli constatate, poliţiştii au aplicat 9.704 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.299.420 de lei şi au retras 340 de certificate de înmatriculare.



Tot sâmbătă, în cadrul acţiunii BLOCADA, peste 3.200 de poliţişti şi jandarmi au acţionat, la nivel naţional, în sistem integrat, fiind organizate 498 de filtre, în care au fost verificate 7.772 de autovehicule şi legitimate 12.270 de persoane.



A fost efectuate 3.645 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest şi 141 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflaţi sub influenţa substanţelor psihoactive, poliţiştii reţinând 266 de permise de conducere, dintre care 39 pentru alcool şi 69 pentru viteză. Totodată, au fost retrase 158 de certificate de înmatriculare.



Acţiunile poliţiştilor pentru menţinerea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică vor continua şi în perioada următoare.

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AGERPRES