Cămătar arestat preventiv: Cum își înșela victimele și ce au găsit procurorii la percheziții

Potrivit sursei citate, în perioada septembrie 2022 - octombrie 2025, bărbatul ar fi acordat împrumuturi mai multor persoane, dobânzile percepute fiind cuprinse între 50% şi 100% din sumele remise, iar oamenii care nu puteau restitui sumele la termen erau obligaţi să achite dobânzi suplimentare, sub presiunea declanşării procedurilor de executare silită asupra imobilelor constituite garanţie.



"Cercetările au relevat că, în cadrul unor contracte de împrumut garantate cu bunuri imobile, precum şi al unor acte privind tranzacţii imobiliare, bărbatul ar fi făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la anumite sume de bani şi la valoarea unor tranzacţii, în scopul producerii unor consecinţe juridice, cu privire la aceste fapte cercetările fiind desfăşurate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii", se arată într-un comunicat transmis sâmbătă AGERPRES.



În acelaşi dosar este cercetat şi un bărbat de 33 de ani, suspectat de complicitate la camătă. Anchetatorii susţin că acesta ar fi sprijinit activitatea de acordare a împrumuturilor prin administrarea unor sume de bani puse la dispoziţie de principalul suspect şi destinate creditării, precum şi prin facilitarea relaţiei cu persoanele împrumutate.



"Totodată, din cercetări a reieşit că acesta ar fi fost folosit pentru a induce o stare de temere persoanelor care nu îşi îndeplineau obligaţiile de plată la termen, în scopul determinării acestora să restituie sumele datorate şi dobânzile aferente", se mai arată în comunicat.



Până în prezent au fost identificate şapte persoane vătămate, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi identificarea tuturor persoanelor care ar fi fost împrumutate în condiţii similare.



În cadrul anchetei, la data de 30 iulie, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, au fost puse în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele şi terenurile celor doi bărbaţi, precum şi ale altor două persoane bănuite că ar avea legătură cu săvârşirea faptelor cercetate.



În urma descinderilor, poliţiştii au ridicat aproximativ 60.000 de lei, peste 3.000 de euro şi 3.000 de forinţi, zeci de dispozitive electronice, inclusiv telefoane mobile, laptopuri, tablete, stick-uri şi carduri de memorie, aproape 30 de cartele SIM, bijuterii din materiale preţioase, ceasuri, o armă de tip airsoft, precum şi documente şi înscrisuri considerate relevante pentru anchetă.



Cei doi suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar ulterior au fost prezentaţi instanţei. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 43 de ani, în timp ce celălalt este cercetat în continuare în stare de libertate.



Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Biroului de Ordine Publică şi Secţiei 1 Poliţie Rurală Sfântu Gheorghe, al serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice, Investigaţii Criminale, Combatere a Criminalităţii Organizate, Criminalistic şi Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Covasna, precum şi al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna.



Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii stări de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun.



Potrivit legii, persoanele cercetate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Citește și: Acțiune în forță: Zeci de percheziții la cămătari din Dâmbovița, București și Ilfov | Jurnalul