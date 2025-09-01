Sorin Grindeanu salută decizia Primăriei Capitalei: Rațiunea a învins

Grindeanu, a reacționat luni pe Facebook după ce Primăria Generală a Municipiului București a retras autorizația acordată pentru un protest anti-imigranți planificat de formațiunile Noua Dreaptă și SOS România.

„Rațiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înțeles pericolul manifestațiilor xenofobe și a anulat autorizația pentru protestul anti-imigranți”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Acesta a subliniat însă că este „îngrijorător” faptul că autorizația a fost emisă inițial, fără o analiză a riscului de a promova „mesaje de ură rasială în spațiul public”.

Liderul PSD a arătat că reacția opiniei publice și a partidului a fost determinantă în blocarea manifestației, pe care a catalogat-o drept un eveniment contrar valorilor europene și „flagrant încălcător al drepturilor omului”.

În același mesaj, Grindeanu i-a cerut primarului interimar al Capitalei „mai mult discernământ și responsabilitate” în procesul de autorizare a protestelor. „PSD va monitoriza și pe viitor cu multă atenție activitatea Primăriei Generale a Municipiului București”, a avertizat acesta.

(sursa: Mediafax)