Misiune umanitară: Doi pacienți cu arsuri, transportați cu o aeronavă Spartan la Bruxelles

Forțele Aeriene Române desfășoară o misiune umanitară de urgență, după ce o aeronavă C-27J Spartan, configurată pentru transport medical, a decolat sâmbătă, 27 decembrie, din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), pentru evacuarea a doi pacienți cu arsuri către un spital din Bruxelles, Belgia.

Zbor medical pe ruta Otopeni – Bacău – Bruxelles

Potrivit informațiilor oficiale, aeronava a efectuat un zbor pe ruta Otopeni – Bacău – Bruxelles, pacienții fiind preluați din Bacău. Decolarea din Bacău a avut loc în jurul orei 17:30, misiunea desfășurându-se în condiții speciale, specifice transportului aeromedical.

Echipă medicală mixtă la bord

Pe durata zborului, pacienții sunt monitorizați de o echipă medicală specializată, formată din cadre ale Forțelor Aeriene Române și medici ai Spitalului Clinic de Urgență București, asigurând asistență medicală continuă pe tot parcursul misiunii.

Sprijin aerian pentru cazuri medicale grave

Aeronavele C-27J Spartan sunt frecvent utilizate de Forțele Aeriene Române pentru misiuni umanitare și evacuări medicale internaționale, în sprijinul pacienților aflați în stare gravă, care necesită tratament de specialitate în unități medicale din străinătate.

(sursa: Mediafax)