Spitale noi în România: Unde sunt cele 7 unități sanitare finanțate cu 589 milioane de euro

Spitale noi în România: Unde sunt cele 7 unități sanitare finanțate cu 589 milioane de euro

de Adrian Stoica    |    31 Ian 2026   •   13:40
Sursa foto: La Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România

La sfârșitul acestei luni a fost lansat un nou apel de  proiecte, în valoare de peste 589 milioane de euro, pentru finanțarea extiderii, reabilitării și construirii de noi unități sanitare prin Programul Sănătatea.

Sunt vizate 7 proiecte preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru că pierdeau finanțarea, fiind vorba despre Spitalul Județean de urgență (SJU) Pitești, SJU Alba, SJU Giurgiu, Spital 2 Vaslui, Spitalul de Boli Infecțioase Oradea, Institutul Regional de Oncologie  (IRO) Timișoara și Spitalul Municipal Bacău.

Perioada de depunere a proiectelor: 30 ianuarie 2026 – 21 decembrie 2026.

Semnarea contractelor de finanțare este condiționată de aprobarea, de către Comisia Europeană, a modificării Programului Sănătate, necesară pentru includerea acestei acțiuni eligibile. Contractele vor fi semnate după îndeplinirea acestei condiții.

 

Valoarea eligibilă a proiectelor (milioane euro):

SJU Pitești - 18,35

SJU Alba – 54,35

SJU Giurgiu – 42,65

Spital 2 Vaslui – 72,62

Spitalul de Boli Infecțioase Oradea - 131,93

IRO Timișoara -  205,40

Spitalul Municipal Bacău - 56,76

 

 

