Spitale noi în România: Unde sunt cele 7 unități sanitare finanțate cu 589 milioane de euro

Spitale noi în România: Unde sunt cele 7 unități sanitare finanțate cu 589 milioane de euro

Sursa foto: La Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România

La sfârșitul acestei luni a fost lansat un nou apel de proiecte, în valoare de peste 589 milioane de euro, pentru finanțarea extiderii, reabilitării și construirii de noi unități sanitare prin Programul Sănătatea.