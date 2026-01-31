Spitale noi în România: Unde sunt cele 7 unități sanitare finanțate cu 589 milioane de euro

Sunt vizate 7 proiecte preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru că pierdeau finanțarea, fiind vorba despre Spitalul Județean de urgență (SJU) Pitești, SJU Alba, SJU Giurgiu, Spital 2 Vaslui, Spitalul de Boli Infecțioase Oradea, Institutul Regional de Oncologie (IRO) Timișoara și Spitalul Municipal Bacău.
Perioada de depunere a proiectelor: 30 ianuarie 2026 – 21 decembrie 2026.
Semnarea contractelor de finanțare este condiționată de aprobarea, de către Comisia Europeană, a modificării Programului Sănătate, necesară pentru includerea acestei acțiuni eligibile. Contractele vor fi semnate după îndeplinirea acestei condiții.
Valoarea eligibilă a proiectelor (milioane euro):
SJU Pitești - 18,35
SJU Alba – 54,35
SJU Giurgiu – 42,65
Spital 2 Vaslui – 72,62
Spitalul de Boli Infecțioase Oradea - 131,93
IRO Timișoara - 205,40
Spitalul Municipal Bacău - 56,76