Jurnalul.ro Ştiri Observator Spitalele din București asigură asistența medicală de urgență în zilele de sărbătoare

Spitalele din București asigură asistența medicală de urgență în zilele de sărbătoare

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   13:00
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent în perioada sărbătorilor pascale. De asemenea au fost anunțate spitalele din Capitală care vor asigura asistenţă medicală de urgență în perioada 10-13 aprilie.

Pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, în perioada 10-13 aprilie 2026, cu ocazia sărbătorilor legale: „Vinerea Mare și Învierea Domnului (Sfintele Paști)”, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București face cunoscute spitalele de urgență adulți și copii – care vor asigura asistența medicală de urgență:

– Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca -tel: 021-599-23-00;
– Spitalul Clinic de Urgență Universitar -tel: 021-318-05-23 / 021-601-24-00 ;
– Spitalul Clinic de Urgență „Sf- Pantelimon” – tel: 021-255-40-99;
– Spitalul Clinic de Urgență ” Sf- Ioan” – tel: 021-334-51-90;
– Spitalul Clinic de Urgență ” Bagdasar-Arseni” – tel: 021-334-30-25;
– Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri -tel: 021-224-09-47;
– Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice – tel: 021-319-27-51;
– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” -tel: 021-316-93-66;
– Spitalul Clinic de Urgență Copii „M-S- Curie” – tel: 021-460-30-26 ;

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru cu mențiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală.

Solicitările populației vor fi preluate la tel: 112

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la: tel-: 0747.165.47 / 0722.659.492

(sursa: Mediafax)

