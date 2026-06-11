Solo-ul de dans contemporan „Femina”, pe scena Choreography 40 din Hanovra

România va fi reprezentată prin momentul coregrafic Femina, un solo extras din spectacolul integral Nihil Sine Deo. Semnat de coregraful Daniel Alexandru Dragomir și interpretat de balerina Andreea Vălean, dansul va fi prezentat în faza semifinalelor pe data de 11 iunie. În urma primelor două zile de concurs din datele de 11 și 12 iunie, juriul va selecta producțiile pentru finala din 13 iunie 2026.

Femina este singurul moment de tip solo selectat în competiția ce reunește pe scena din Hanovra creatori din țări europene, dar și din Africa de Sud, Cuba sau Filipine. Din punct de vedere conceptual, piesa explorează procesul profund și fluctuant de căutare a Absolutului prin limbaj corporal, punând accent pe estetica onestității mișcării, pe epuizare și pe eliberarea corpului de acțiuni conștiente. Spectacolul-mamă, Nihil Sine Deo, lansat în anul 2019, însumează deja peste 30 de reprezentații pe scene naționale și internaționale.

Compania independentă Contemporary Creative Dreamers, fondată în 2018 de Daniel Alexandru Dragomir, și-a construit o solidă reputație internațională pe două axe fundamentale: latura performativă (producția de spectacole, precum The Last Raid of Humankind sau piesa Nexus) și latura educațională (ateliere internaționale pentru profesioniști, precum „Creative PlayGround Intensive”, și parteneriate cu învățământul vocațional de profil). Echipa artistică a reprezentat cultura română la festivaluri de profil din Israel și Polonia în anii precedenți. Parcursul internațional din acest an al spectacolului include și prezența la PESTKA Festival of Avant-Garde Theatre and Culture (Jelenia Góra, Polonia) și la festivalul Alter Ego (Sofia, Bulgaria).

Andreea Vălean este balerină și performer de dans contemporan, membră a corpului de balet al Operei Naționale București din anul 2017. Absolventă a studiilor de licență și masterat în Artă Coregrafică la UNATC, ea colaborează în prezent și cu compania de balet Bühnen Halle din Germania.

Daniel Alexandru Dragomir este coregraf, profesor, dansator și manager cultural. Absolvent al UNATC, a dezvoltat o metodologie coregrafică proprie și coordonează ample proiecte culturale co-finanțate de AFCN, fiind o voce activă a noii generații de coregrafi români pe scenele europene.