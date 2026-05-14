Statistică îngrijorătoare: Unul din doi seniori români consideră ritmul tehnologiei prea rapid

Studiul "Reducerea decalajului de încredere: cum se descurcă persoanele în vârstă în lumea digitală" a arătat că prezenţa în mediul online a devenit un lucru obişnuit în rândul populaţiei în vârstă din Europa, cu 91% dintre seniori care folosesc dispozitive digitale zilnic, inclusiv cei din grupa de vârstă 75+.



Telefonul inteligent este cel mai folosit dispozitiv pentru comunicare, accesarea informaţiilor şi gestionarea sarcinilor zilnice.



Totuşi, în ciuda utilizării extinse a tehnologiei, cifrele pentru Europa arată existenţa unui decalaj persistent şi semnificativ de încredere în rândul adulţilor în vârstă: 69% dintre respondenţi spun că fac greşeli sau sunt neîncrezători când folosesc dispozitive digitale; 55% menţionează că nu pot ţine pasul cu tehnologia digitală care evoluează prea rapid; 53% doresc explicaţii mai clare şi mai simple atunci când aplicaţiile sau interfeţele se schimbă; 47% cred că funcţii mai bune de confidenţialitate şi securitate i-ar ajuta să fie mai încrezători.



Datele din raport arată că vârstnicii din România au o nevoie mai mare de instruire structurată care să se concentreze pe abilităţi de bază.



Astfel, 91% dintre persoanele peste 55 de ani intervievate folosesc zilnic dispozitive digitale, dar au nevoie de sprijin pentru a deveni mai încrezătoare, deci există un "decalaj între utilizare şi încredere".



Familia şi interacţiunea faţă în faţă rămân esenţiale în învăţarea digitală pentru persoanele de peste 55 de ani: 51% preferă soluţii personalizate, 39% se bazează pe familie sau prieteni, iar 29% preferă învăţare structurată faţă în faţă.



Stereotipurile despre vârstnici şi tehnologie rămân puternice în România: 65% dintre cei intervievaţi spun că se confruntă cu prejudecata că persoanele în vârstă au dificultăţi în utilizarea tehnologiei.



Totodată, 70% dintre persoanele de peste 55 de ani sunt îngrijorate de escrocherii online şi de folosirea abuzivă a datelor personale. 47% vor să cunoască mai bine funcţiile suplimentare de confidenţialitate şi securitate, iar 36% cer informaţii mai clare despre riscuri.



Comparativ cu media globală de 5%, în România 40% dintre oameni folosesc conţinut online pentru a face faţă singurătăţii. În acelaşi timp, 48% declară că ritmul tehnologiei îi face să se simtă lăsaţi în urmă.



"Cercetarea noastră arată că persoanele în vârstă învaţă cel mai bine în medii sociale, de susţinere, unde pot dobândi abilităţi împreună. Pe acest principiu se bazează şi atelierele Hi Digital, unde vârstnicii se familiarizează cu tehnologia şi câştigă încredere lent şi organic prin îndrumare practică şi învăţare în comunitate. Şi deşi tehnologia este un instrument puternic pentru conectare, în cele din urmă nu va putea niciodată să înlocuiască relaţiile umane care contează cel mai mult pentru generaţia seniorilor", a declarat Angela Galeţa, directorul Fundaţiei Vodafone în România, citată în prezentarea studiului.



Rezultatele studiului se bazează pe datele unui sondaj Ipsos desfăşurat la scară largă, care a implicat 6.000 de respondenţi cu vârsta de peste 55 de ani din şase ţări europene: Irlanda, Marea Britanie, Germania, Olanda, Cehia şi România.



Hi Digital este un program gratuit de învăţare non-formală destinat persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, având scopul de a facilita integrarea seniorilor în mediul digital. Proiectul urmăreşte să consolideze nivelul de încredere şi competenţele digitale ale celor care prezintă risc de izolare sau vulnerabilitate într-o societate caracterizată de progres tehnologic rapid. Anul trecut, peste 8.000 de seniori din România au beneficiat de îndrumare digitală prin această iniţiativă. În prezent, programul Hi Digital se desfăşoară în România, Anglia, Cehia, Irlanda, Luxemburg şi Olanda. AGERPRES