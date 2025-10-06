Statul român, pierderi uriașe din contractele de închiriere a plajelor. Începe reevaluarea tarifelor

„Făcusem un calcul, pentru șezlongurile care ar fi putut să fie puse pe anumite plaje, pentru 10 ani de zile închiriate, într-o singură zi din vară se putea plăti chiria practic pe un an", a declarat Diana Buzoianu, la TVR Info.

Ministrul a subliniat pierderile uriașe suferite de statul român prin aceste contracte: „Și vă dați seama câți bani pierde statul român din lucrul acesta".

Apele Române a luat decizia de a nu mai continua cu niciun contract pentru închirierea plajelor care expirau în acest an. Plajele respective fuseseră închiriate pe 10 ani în condiții ultra-favorizante pentru chiriași.

„La contractele care au încetat de acum încolo vor fi reanalizate toate condițiile", a anunțat ministrul, precizând că în anii anteriori, deși s-au mai închis contracte, acestea au fost date imediat în achiziție publică în exact aceleași condiții dezavantajoase pentru stat.

„Pe cine ajută? Adică pierdem niște resurse valoroase din România. Noi avem o datorie să ne uităm pe aceste contracte să fie făcute nu doar în favoarea oamenilor care vor să închirieze, ci să fie și în favoarea statului, pentru că asta este o resursă uriașă a statului", a explicat Diana Buzoianu.

Referitor la accesul liber al românilor pe plaje, ministrul a confirmat că există în Parlament un proiect de lege care prevede oferirea a 20% din fiecare plajă către UAT-uri, către localități, pentru a putea fi îngrijite și oferite oamenilor gratuit.

Guvernul a avut până acum un punct de vedere negativ la acest proiect, dar ministrul Mediului dorește reanalizarea poziției. Buzoianu are totuși o rezervă: în proiect este menționat că pe aceste plaje se pot realiza și activități comerciale.

„Dacă dăm aceste plaje ca să fie folosite pentru oameni, să poată să stea localnicii din zonă, să poată să vină să stea și oamenii, dacă vor neapărat să plătească un șezlong, să poată să folosească aceste spații gratuite. Aceste spații nu trebuie să fie umplute de tot felul de beach bars și mai fie ce", a avertizat ministrul.

Diana Buzoianu a insistat că zonele respective ar trebui să fie dedicate exclusiv pentru scopul pentru care au fost gândite de la bun început și să rămână fără construcții de baruri sau alte afaceri comerciale.

(sursa: Mediafax)