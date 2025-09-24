x close
Societatea de Transport București reînnoiește uniformele controlorilor, după modernizarea flotei

de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   22:00
Societatea de Transport București reînnoiește uniformele controlorilor, după modernizarea flotei

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță miercuri că va schimba uniformele controlorilor de la Societatea de Transport București (STB), pentru a face un nou pas spre modernizare, după ce flota de mijloace de transport în comun a fost reînnoită.

„STB se schimbă pentru voi, bucureșteni! După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi și moderne, acum facem următorul pas: reînnoim și uniformele controlorilor STB”, a scris Stelian Bujduveanu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„De ce? Pentru că meritați un transport civilizat, în condiții civilizate. Avem grijă de București și de toți cei care folosesc transportul în comun”, a motivat Bujduveanu decizia.

Subiecte în articol: stb stelian bujduveanu controlori
