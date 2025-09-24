Societatea de Transport București reînnoiește uniformele controlorilor, după modernizarea flotei

„STB se schimbă pentru voi, bucureșteni! După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi și moderne, acum facem următorul pas: reînnoim și uniformele controlorilor STB”, a scris Stelian Bujduveanu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„De ce? Pentru că meritați un transport civilizat, în condiții civilizate. Avem grijă de București și de toți cei care folosesc transportul în comun”, a motivat Bujduveanu decizia.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹