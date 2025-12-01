Stegarul Dac, proaspăt eliberat, s-a urcat pe o macara și strigă: Turul doi înapoi

Protestatarul flutură un steag tricolor de mari dimensiuni și transmite live de la înălțime pe rețelele de socializare. Incidentul are loc chiar de Ziua Națională, 1 Decembrie.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, autospeciale de intervenție și echipaje de poliție, care au delimitat zona și încearcă să gestioneze situația fără incidente.

„Stegarul Dac” solicită „turul doi înapoi” și demisia ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

Pe conturile sale de socializare, „Stegarul Dac” transmite live imagini de la mare înălțime.

Un negociator al Poliției discută cu bărbatul și încearcă să-l convingă să coboare în siguranță de pe structură.

Din imaginile postate pe grupul de Facebook „Cetățean Sector 3”, echipajele au adus o saltea gonflabilă pentru a asigura o eventuală aterizare în siguranță a bărbatului.

Avrămuță a fost eliberat recent din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni de arest preventiv, dispus în urma încălcării măsurii arestului la domiciliu, acesta și-ar fi tăiat brățara electronică chiar în ziua alegerilor prezidențiale și ar fi părăsit locuința.

Instanța a înlocuit arestul cu măsura controlului judiciar, care vine la pachet cu mai multe restricții.

Potrivit deciziei comunicate în spațiul public, „Stegarului Dac” îi este interzis să participe la proteste și trebuie să poarte în continuare o brățară de monitorizare, pe durata controlului judiciar.

Noua sa ascensiune pe macara, în plină zi și transmisă live, riscă să fie interpretată de anchetatori drept încălcare a acestor obligații, ceea ce l-ar putea expune unor noi măsuri restrictive sau unui nou dosar penal.

(sursa: Mediafax)