Stelian Bujduveanu anunță începerea lucrărilor de curățenie din parcurile Primăriei București

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Bujduveanu a anunțat: „V-am promis că facem ordine și ne ținem de cuvânt! Am început curățenia și reamenajarea parcurilor și spațiilor verzi”.

Acesta a precizat că lucrările de refacere au început chiar din centrul orașului, în zona Teatrului Național București, și vor continua în Parcul Cișmigiu, Parcul Herăstrău, Piața Revoluției, precum și în toate parcurile aflate în administrarea Primăriei Municipiului București.

Edilul a subliniat că întreținerea spațiilor verzi este o prioritate a mandatului său interimar: „Refacerea și întreținerea spațiilor verzi rămân o prioritate pentru mine, motiv pentru care am alocat și prioritizat fondurile necesare acestor intervenții”.

