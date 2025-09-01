x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Sep 2025   •   21:00
Stelian Bujduveanu: Am anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie
Sursa foto: Stelian Bujduveanu

Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a anunțat luni după-amiaza că avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie a fost anulat.

Stelian Bujduveanu a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România a fost anulat.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților - document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare.

Analiza comisiei a arătat că manifestarea ar încălca legislația în vigoare – O.U.G. nr. 31/2002 și Legea 60/1991.

„Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar - iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat Stelian Bujduveanu.

(sursa: Mediafax)

 

