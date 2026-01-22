Strănepotul lui Alexandru Ioan Cuza, despre Unirea din 1859 și identitatea românească

„Port nu doar o datorie morală, ci și una divină de a respecta acest nume, pentru că, făcând acest lucru, simt că onorez însăși națiunea română”, a declarat joi, la Râmnicu Vâlcea, Bogdan Cuza, strănepot al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Acesta a fost invitat de onoare al Centrului de Instruire Sprijin de Luptă „Panait Donici”, la un eveniment dedicat Unirii Principatelor Române, în cadrul căruia a fost dezvelită o statuie a ilustrului domnitor.

Descendent al celui care a pecetluit Unirea din 1859, pe linia unui văr al domnitorului, Bogdan Cuza a mărturisit că este profund impresionat și recunoscător pentru faptul că asemenea momente comemorative continuă să fie organizate în România.

„Statuile readuc pentru eternitate, în memoria noastră vie, sufletele celor dispăruți. Ele ne amintesc de adevărata simțire a neamului românesc. Am fost crescut în familie cu respect profund pentru acest nume, dar și cu conștiința responsabilității pe care o presupune purtarea lui, pentru că altfel poezia riscă să se transforme într-o povară. De fiecare dată când particip la dezveliri de busturi sau când pășesc pe străzi și bulevarde care poartă numele străbunului meu, simt nu doar emoție, ci o vibrație firească”, a afirmat acesta.

Totodată, Bogdan Cuza și-a exprimat îngrijorarea față de diminuarea respectului acordat, în prezent, personalităților și momentelor definitorii din istoria națională.

„Generația tânără nu poartă nicio vină. Responsabilitatea ne aparține nouă, celor care nu am reușit să îi învățăm să se regăsească în spiritul identității naționale și al conștiinței istorice. Ignorarea unor etape fundamentale din istoria României este un fapt îngrijorător. Tinerii au energii extraordinare, dar, dacă nu sunt orientate spre valori constructive, ele se pot pierde, iar de aici apare fenomenul învrăjbirii. Nu știu dacă, în acest moment, facem suficiente eforturi pentru a le canaliza în mod benefic”, a mai spus el.

Strănepotul domnitorului a lansat și un apel simbolic, recomandând renunțarea la sintagma „Unirea Mică”, subliniind că actul de la 24 ianuarie 1859 reprezintă, de fapt, „unirea fundamentală, constitutivă a statului național unitar modern român”.

Statuia lui Alexandru Ioan Cuza — singura reprezentare de for public a domnitorului din județul Vâlcea — a fost recuperată de la fosta cazarmă militară din Vlădești și amplasată în curtea Centrului de Instruire Sprijin de Luptă „Panait Donici”. Monumentul a fost descoperit de directorul Direcției pentru Cultură Vâlcea, Florin Epure, care, cu un an în urmă, atrăsese atenția asupra necesității reamplasării sale într-un loc de cinste.

„Relocarea statuii din cazarma Vlădești, loc unde Panait Donici a exercitat comanda, în actualul centru de instruire reprezintă un arc peste timp al tradiției și continuității armei geniu. Fie ca acest monument să rămână un reper de demnitate pentru toate generațiile de militari care se vor forma sub numele acestor două mari personalități ale istoriei noastre”, a declarat locotenent-colonel Dănuț-Adrian Șerban, comandantul Centrului „Panait Donici”.

Pe lângă ceremonia de dezvelire a statuii, evenimentul organizat la unitatea militară din Râmnicu Vâlcea a inclus și un simpozion dedicat domnitorului Unirii Principatelor Române. Manifestarea a fost realizată în parteneriat cu Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” și Asociația Națională „Cultul Eroilor – Regina Maria”, reprezentată de generalul de brigadă (ret.) Grigore Buciu, vicepreședinte al organizației.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: AGERPRES