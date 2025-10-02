Românii între 18 și 35 de ani vor putea face stagiu militar voluntar

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteau, a spus că după avizul CSAT, luat săptămâna trecută, joi a fost aprobat proiectul în Guvern, iar acum merge către Parlament, unde va fi cerută procedură de urgență. Ministrul este convins că până la finalul acestui an, legea va fi aprobată.

„Proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare pleacă de la o necesitate reală și anume rezerva operațională este îmbătrânită. Nu se mai face armata obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 și în fiecare an pierdem din această rezervă. Vă dau numai câteva cifre. În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de soldați gradați, la anul - încă 118.000, în 2027 - încă 111.000. Deci vorbim de aproximativ 350.000 de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere, depășesc vârsta de 55 de ani. Și e nevoie să întinerim această rezervă a Armatei Române. De asta, e o nouă formă de a veni ca militar voluntar în termen 4 luni de zile. Orice tânăr între 18 și 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar și se vor familiariza cu Armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române, vor rămâne în rezerva operațională a Armatei pentru perioada care va urma apoi, periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și diverse verificări, diverse refamiliarizări, de exemplu, cu armamentul nou care se va întâmpla, care urmează să vină și există un calendar multianual agreat cu aliații noștri, un calendar, un plan anual de înzestrare a Armatei Române și pe următorii mulți ani de zile vom vedea echipamente în fiecare an, echipamente noi care vor intra în înzestrare a Armatei”, a spus Moșteanu.

Practic, timp de 4 luni de zile, tinerii vin, fac armata voluntar și rămân în această rezervă.

„Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remunerați. După aceste 4 luni de zile (să fie remunerați - n.r.) cu 3 salarii medii de la acel moment. Vom vedea ce formă va fi în final, ce formă va ieși din Parlament în final și mai sunt câteva mici modificări legate de formarea în instituțiile de stat civile a unor militari, a unor ofițeri, a unor specialități pentru care nu există capacitatea de formare în instituțiile militare. Dar modificarea principală este aceasta și anume introducerea conceptului de militar voluntar în termen”, a mai spus Moșteanu, la finalul ședinței de Guvern.

(sursa: Mediafax)