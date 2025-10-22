La Târgu Mureș se construiește cel mai nou Centru Chirurgical Cardiovascular

„Un alt proiect major pentru sănătatea din România prinde contur. Lucrările avansează conform graficului de execuție, iar construcția a depășit deja jumătatea drumului către finalizare”, a transmis ministerul pe Facebook.

Valoarea totală a proiectului este de peste 700 milioane de lei. Potrivit ministerului, „investiția înseamnă șansa la viață pentru mii de pacienți și un pas hotărât spre o medicină modernă și performantă”.

„Noua clădire, cu o suprafață desfășurată de peste 19.000 mp, va deveni un centru medical de excelență în chirurgia cardiovasculară și transplantul cardiac, construit după cele mai înalte standarde europene. Va găzdui săli de operație ultramoderne, unități ATI specializate, spații dedicate cercetării și formării medicale, toate integrate într-un sistem inteligent, gândit pentru eficiență, siguranță și confort”.

Investiția este „de interes național, local și academic, născută din munca și visul unei echipe care nu a încetat să creadă”. Proiectul este unul „de suflet pentru întreaga comunitate medicală”, iar acesta „va pune România pe harta centrelor de excelență din Europa”.

„Zi de zi, prin proiecte care prind viață și prin oameni care cred în ele, construim un sistem de sănătate în care să ai încredere”.

