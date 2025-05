Teodora Marcu, femeia împușcată în Cosmopolis, a murit la spital. Tânăra avea doar 23 de ani

Teodora Marcu, cunoscută publicului pentru participarea în sezonul 6 al emisiunii "Insula Iubirii", a fost ucisă în cartierul Cosmopolis. Tânăra, mamă a trei copii și însărcinată în 24 de săptămâni, a fost împușcată mortal în plină zi, în apropierea locuinței sale, de fostul iubit.

Decesul a fost înregistrat la 20.38 la noi la spital, a declarat pentru MEDIAFAX Bogdan Oprița, șeful UPU de la Spitalul Floreasca.

Robert Wolf, 49 ani, ucigașul Teodorei este în continuare căutat. El a fost dat în consem la Frontieră, în București și în județele limitrofe. Politistii au deschis, în paralel, o nouă anchetă pentru a stabili de unde și a procurat bărbatul arma de foc folosită pentru asasinarea fostei sale iubite. Acesta nu figura în baza de date a poliției ca deținator legal de armă, scrie Gândul.

În urma verificărilor efectuate, a fost identificat bărbatul în cauză, în vârstă de 49 de ani, urmând a fi depistat. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun, este anunțul oficial. După analizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din mall, anchetatorii au trans concluzia că autorul a pândit victima. A așteptat-o o calm în mall, iar, când a văzut-o, i-a tăiat calea și a împușcat-o de mai multe ori, fără niciun avertisment, în zona abdomenului. Copilul ei s-a aruncat să o apere, dar făptașul a reușit să o împuște pe femeie în abdomen.

Teodora Marcu a făcut declarații despre sarcină, la Spynews.ro, în luna martie 2025. Fosta concurentă de la Insula Iubirii spunea că este însărcinată în 18 săptămâni și a mărturisit că nu a fost ceva programat, dar bucuria era dincolo de cuvinte.

”Sunt la început cu sarcina, am 18 săptămâni. Mă simt mult mai obosită decât la prima sarcină, aș dormi încontinuu, dar dorm când e cea mică la grădi. Vom avea un băiețel, ne vor mai confirma încă o dată peste două săptămâni.

Nu a fost ceva programat, pur și simplu s-a întâmplat. Noi am avut grijă. Înainte, am făcut și niște analize, iar medicii mi-au spus că nu voi mai putea avea copii, dar iată că bebe a vrut să vină neapărat. Eram la un spectacol de-al lui Alex, mă simțeam rău, am mers la farmacie, am luat un test și a ieșit pozitiv, deși nu ne așteptam deloc”, a declarat Teodora Marcu, înainte să moară, în luna martie 2025.