Cel puțin 15 milioane de adolescenți folosesc țigări electronice la nivel mondial

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că aceasta reprezintă o „nouă dependență alarmantă” care afectează copiii și adolescenții. Într-un comunicat, OMS atrage atenția că, în țările unde există date disponibile, copiii sunt de nouă ori mai predispuși decât adulții să vapeze.

„Industria prezintă în mod eronat țigările electronice ca fiind mai puțin nocive și ca instrumente de reducere a riscurilor, însă în realitate ele creează o nouă generație de dependenți de nicotină”, a declarat Etienne Krug, director al Departamentului pentru determinanți sociali ai sănătății, promovare și prevenire în cadrul OMS.

Deși numărul fumătorilor adulți a scăzut de la 1,38 miliarde în 2000 la 1,2 miliarde în 2024, un adult din cinci este încă dependent de tutun. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că „industria tutunului răspunde la eforturile globale de combatere a fumatului prin lansarea unor noi produse cu nicotină care vizează agresiv tinerii”.

OMS cere guvernelor să acționeze rapid și ferm, aplicând politici stricte de control al tutunului, precum interzicerea publicității, taxarea suplimentară a produselor din tutun și limitarea accesului minorilor la dispozitivele de vapat.

Potrivit datelor organizației, 12 țări raportează deja o creștere a consumului de tutun, ceea ce ar putea duce la „milioane de cazuri suplimentare de boală, invaliditate și decese premature” în următorii ani.

OMS estimează că fumatul clasic provoacă peste 7 milioane de decese anual, iar fumatul pasiv - mai mult de un milion.

