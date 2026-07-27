MAE vrea să transmită Rusiei un mesaj clar și ferm

Oana Țoiu a amintit că Ministerul pe care îl conduce a utilizat practica convocării de fiecare dată când Federația Rusă a încălcat spațiul aerian românesc, punctând că demersul are scopul de a transmite un mesaj clar atât Federației Ruse, cât și aliaților. Decizia finală în urma convocării va fi anunțată ulterior.

„Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României. Așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. Așa cum știți, ca de fiecare dată, aceste conversații, notele de protest, precum și măsurile luate, sunt anunțate ulterior”, a declarat Țoiu, la Digi24.

Oana Toiu a explicat că notele de protest și măsurile diplomatice stabilite la București au rolul direct de a elimina orice neclaritate privind responsabilitatea Federației Ruse.

„Este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica, acolo unde vedem noi, responsabilitatea și acest lucru este important, inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali, pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României. Este foarte important ca fiecare dintre partenerii noștri să vadă că nu avem o atitudine neclară față de Rusia”, a mai precizat șefa diplomației.

Oana Țoiu a reamintit că România se coordonează militar și diplomatic cu NATO aproape zilnic.

„Evident că noi avem aceste discuții, atât pe palierul militar cât și diplomatic, zilnic în cadrul NATO. Ieri NATO a avut o poziție oficială față de incidentele din România și față de angajamentul NATO de a crește capabilitățile de monitorizare și apărare și descurajare pe flancul estic”, spune Țoiu.

Declarațiile ministrei vin după ce Forțele Aeriene ale României au doborât trei drone în trei zile consecutive. Vineri, un F-16 a doborât o dronă deasupra Buzăului, sâmbătă, a fost doborâtă o dronă în apropierea graniței, și duminică, un alt F-16 a doborât o dronă în apropiere de Sulina.

În urma incidentelor, Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev.

(sursa: Mediafax)