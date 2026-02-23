Țoiu nu participă la dezbaterea moțiunii simple: Prezența la Bruxelles este imperios necesară

În scrisoarea adresată președintelui Senatului, ministrul arată că, în perioada 23–24 februarie 2026, sunt programate la Bruxelles reuniunile Consiliului Afaceri Externe (CAE) și Consiliului Afaceri Generale (CAG), unde „asigurarea reprezentării României, la nivel de ministru al afacerilor externe, este imperios necesară”

Șefa diplomației subliniază că schimbarea reprezentării „ar putea fi interpretată de către omologii europeni și instituțiile UE (…) ca o posibilă dezangajare a României de la atașamentul european”

Pe agenda reuniunii CAE figurează adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, la patru ani de la declanșarea agresiunii asupra Ucrainei, precum și discuții privind combaterea dezinformării și a interferențelor externe.

Moțiunea simplă vizează, între altele, poziția României față de Acordul UE–Mercosur. Ministrul arată că subiectul „a fost activ îndelung pe agenda decizională a Consiliului UE și în atenția instituțiilor europene, neavând un caracter de noutate”

Scrisoarea reia istoricul negocierilor începute în 1999 și subliniază că acordul comercial, finalizat politic în 2024, include un mecanism de salvgardare pentru protejarea sectoarelor sensibile, în special agricultura. Regulamentul aferent a fost votat recent de Parlamentul European, la 12 februarie 2026

Ministrul susține că acordul reprezintă „o oportunitate majoră pentru România” în ceea ce privește exporturile și investițiile, menționând totodată măsuri de protecție pentru fermieri, inclusiv contingente tarifare și mecanisme de monitorizare a importurilor.

În ceea ce privește referirile din moțiune la relația cu Statele Unite, ministrul precizează că pozițiile exprimate sunt „în conformitate cu jurământul depus” și reflectă obiectivul consolidării relației bilaterale cu SUA

„Ministrul afacerilor externe nu a utilizat o retorică ostilă vreunui partener al României și cu atât mai puțin la adresa SUA”, se arată în document

În final, Oana-Silvia Țoiu transmite că rămâne la dispoziția Senatului pentru clarificări, însă participarea la reuniunile europene are prioritate în contextul actual de securitate și politică externă.

Absența de la dezbaterea moțiunii este justificată, potrivit ministrului, de responsabilitățile asumate la nivel european într-un moment considerat „cheie” pentru politica externă a României.

(sursa: Mediafax)