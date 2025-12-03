Alunecare de teren în zona Comarnic. Traficul pe DN1 este restricționat

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Dec 2025   •   21:52
Sursa foto: IPJ Prahova/trafic restrictionat

O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona localității Comarnic, județul Prahova, zonă în care traficul a fost restricționat parțial.

IPJ Prahova susține că, în urma apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1, în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri și angajați ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia, au făcut verificări la fața locului.

S-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament, în zona kilometrului 111+430 m, fără a afecta în prezent partea carosabilă.

„O porțiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiștii Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia, au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului și siguranța traficului”, transmite Poliția Prahova.

Pentru prevenirea oricărui pericol, a fost instituită o restricție parțială de circulație pe banda sensului de mers Brașov – Ploiești, în zona km 111+430 m, măsura fiind semnalizată corespunzător.

