Atenție, șoferi! Trafic aglomerat pe DN 1, în zona stațiunilor montane de pe Valea Prahovei

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este îngreunat duminică pe mai multe șosele principale, din cauza valorilor ridicate de circulație și a unui eveniment rutier.

Pe autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 48, pe raza localității Corbii Mari, în județul Dâmbovița, a avut loc un accident soldat doar cu pagube materiale, în care au fost implicate patru autovehicule. O remorcă este imobilizată pe banda a doua, pe sensul de mers către București. Reluarea circulației normale este estimată în jurul prânzului.

Pe DN 1 Ploiești–Brașov, traficul este intens pe sensul de coborâre spre Ploiești, formându-se coloane în stațiunile Predeal, Azuga și Bușteni. În Comarnic circulația se desfășoară îngreunat pe ambele sensuri.

Pentru evitarea aglomerației, șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative, după cum urmează:

DN 1A Brașov – Cheia – Ploiești – A3 – București;

DN 73 Râșnov – Bran – Câmpulung – Pitești;

DN 73 Râșnov – Câmpulung – DN 72A – Târgoviște;

DN 71 Sinaia – Târgoviște – București.

Pe celelalte autostrăzi – A2 București–Constanța, A3 București–Brașov – precum și pe DN 7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, traficul se desfășoară fluent, fără evenimente rutiere care să impună restricții.

(sursa: Mediafax)