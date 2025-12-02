Trafic infernal pe A3, după un accident cu trei mașini

Căutări intense în Bucegi pentru un tânăr britanic dispărut de 8 zile. Plecase singur pe munte spre „casa lui Dracula”
În urma coliziunii dintre cele trei mașini au rezultat doar pagube materiale. Calea de rulare a fost eliberată, vehiculele fiind mutate pe banda de urgență.
Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe sensul de mers către București. S-a format o coloană de aproximativ trei kilometri.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 08:30.
(sursa: Mediafax)
