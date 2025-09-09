Bujduveanu, discuţii cu Predoiu și Despescu despre fluidizarea traficului în București

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   17:15
Sursa foto: Hepta/Stelian Bujduveanu

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, s-a întâlnit, marți, cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și cu secretarul de stat, Bogdan Despescu, pentru a stabili măsuri privind fluidizarea traficului în București.

„Astăzi am avut o întâlnire de lucru cu Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și cu secretarul de stat, Bogdan Despescu, pentru a discuta despre măsurile privind fluidizarea traficului în București. Am analizat împreună rezultatele acțiunilor aplicate până acum și impactul lor asupra circulației, iar în perioada următoare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română, vom definitiva un plan cu măsuri punctuale, menite să aducă îmbunătățiri vizibile pentru bucureșteni”, a scris Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

Potrivit primarului general interimar, provocările sunt numeroase, dar continuarea colaborării strânse și mențiunea unui front comun sunt esențiale „pentru a răspunde uneia dintre cele mai presante probleme ale Capitalei”.

„Mulțumesc Ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, MAI și Poliției Române pentru implicarea constantă și parteneriatul solid”, conchide Bujduveanu.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: trafic masuri bujduveanu predoiu despescu
