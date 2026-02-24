Moartea lui „El Mencho” aprinde Mexicul

Vestea a dezlănțuit iadul. Cartelul său, Jalisco New Generation Cartel, a lansat atacuri coordonate în cel puțin 20 din cele 31 de state mexicane. Drumuri au fost blocate cu autobuze și camioane sau cu țepușe metalice aruncate pe asfalt. Zeci de bănci și magazine au fost incendiate, iar imaginile filmate de locuitori arată coloane de fum deasupra mai multor localități, inclusiv în stațiunea Puerto Vallarta, una dintre cele mai populare destinații de vacanță de pe coasta Pacificului.

În numeroase localități, autoritățile au cerut populației să rămână în case. În statul Jalisco a fost declarat „cod roșu”: transportul public a fost oprit, cursurile cu prezență fizică au fost suspendate, iar evenimentele publice anulate.

Scenele au amintit de criza din 2019, când arestarea lui Ovidio Guzmán López, fiul lui Joaquín „El Chapo” Guzmán, a declanșat lupte atât de violente, încât autoritățile au fost obligate să-l elibereze temporar. De atunci, represaliile cartelurilor după capturarea liderilor au devenit aproape previzibile.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a cerut populației să rămână calmă și a lăudat operațiunea realizată de armată cu sprijinul Gărzii Naționale și al forțelor aeriene, bazată și pe informații furnizate de Statele Unite.

Reconversie profesională: de la polițist la șef de cartel

Nemesio Oseguera Cervantes, alias „El Mencho”, a lucrat în tinerețe ca polițist municipal în statul Jalisco. După o perioadă petrecută ilegal în Statele Unite, unde a fost arestat pentru infracțiuni legate de droguri și apoi deportat, s-a implicat în rețelele de trafic.

A devenit membru al cartelului Milenio, iar după destrămarea acestuia a fondat Cartelul Jalisco Noua Generație. Sub conducerea lui, organizația s-a extins rapid și a devenit una dintre principalele surse de metamfetamină și fentanil pentru piața americană. „El Mencho” a ajuns astfel cel mai căutat traficant din Mexic și una dintre principalele ținte ale agențiilor antidrog din Statele Unite. Washingtonul oferea o recompensă de 15 milioane de dolari pentru capturarea lui.