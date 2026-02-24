44.000 de burse tăiate de la studenți și niciun ban în plus pentru profesori

Un nou protest al sindicatelor profesorilor, la care se alătură și studenții din Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), se va desfășura miercuri, de la ora 12.00, în fața Palatului Cotroceni. Acțiunea de protest e organizată pe fondul politicilor de subfinanțare a educației adoptate în ultimul an și intenției de diminuare a bugetului alocat instituțiilor de învățământ superior și Ministerului Educației și Cercetării, prin legile bugetului de stat. ANOSR a semnalat efectele nocive ale diminuării bugetului pentru învățământ, fiind în contradicție cu țintele asumate de statul român în domeniul educației.

Profesorilor nu li s-a dat niciun ban în plus, după comasările și tăierile din ultimii doi ani, iar studenții au rămas fără un număr semnificativ de burse și fără beneficiile pe care le aveau până în 2024. Toate eforturile financiare făcute de stat aveau ca scop creșterea calității actului educațional și a numărului de studenți în România. Dar tot ce a făcut Guvernul Bolojan a eliminat, de fapt, rezultatele vechilor investiții, din bani de la bugetul statului sau din fonduri UE.

„România are un procent de 23,2% de persoane cu studii superioare absolvite, raportat la populația persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, în timp ce media UE este de 44,1%, iar ținta la nivel european este de a ajunge în 2030 la 50%. Cu toate că România ocupă ultimul loc în clasamentul european în ceea ce privește subiectul populației cu studii terțiare absolvite, pare că acest argument logic și concret nu este suficient pentru a convinge decidenții politici că o măsură de reducere a cifrei de școlarizare sau de diminuare a bugetului pentru învățământul superior va genera, în mod cert, o scădere a procentului de persoane cu studii superioare, nicidecum o creștere”, semnalează ANOSR, care a anunțat că va participa la protestul organizat de sindicatele profesorilor, la fel ca până acum.

Economia la buget este irelevantă

Studenții amintesc și faptul că prima măsură adoptată împotriva nevoilor lor a fost aplicată chiar de la 1 ianuarie 2025: limitarea aplicării reducerii de 90% de care aceștia beneficiază prin lege, pentru transportul feroviar, exclusiv pe ruta dintre domiciliu și centrul universitar al instituției de învățământ superior unde studentul este înmatriculat. Măsura s-a stabilit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 156/2024, fiind instaurată pentru întregul an 2025.

ANOSR arată că studenții au fost afectați de această limitare, atât financiar, cât și social, în timp ce economia bugetară este de aproximativ 14 milioane de lei, reprezentând mai puțin de 0,0021% din cheltuielile bugetului general consolidat, adică irelevantă, în timp ce statul român pierde un număr mare de potențiali absolvenți ai universităților, specializați în toate domeniile de activitate, rămânând cu o rată a abandonului școlar mai mare decât cea de până acum și pe termen lung.

„Consecințele pentru studenți s-au reflectat în diminuarea mobilităților academice, restrângerea accesului la oportunități educaționale și profesionale în alte centre universitare și creșterea costurilor individuale asociate participării la activități academice și extracurriculare. Totodată, situația accesului la studiile universitare și echitatea asigurată în mediul universitar au fost grav afectate în urma adoptării Legii nr. 141/2025, lege care a diminuat fondul de burse cu aproximativ 52%”, explică asociația studențească.

Nu se acoperă nici coșul minim al studentului

Numărul beneficiarilor burselor a scăzut cu aproximativ 44.000, s-a redus perioada de acordare a burselor de la 12 luni la aproximativ 9 luni și s-a eliminat dreptul studenților înmatriculați pe locuri în regim cu taxă de a beneficia de acest sprijin, mai arată ANOSR care a documentat întreaga situație a fondului de burse și protecție socială pentru perioada 2015 - 2024, într-o analiză, intitulată „Bursele studenților - «povara» statului de 10 ani”.

În ciuda datelor și argumentelor, măsurile asumate de Guvernul României sunt încă active, iar Ministerul Educației și Cercetării a identificat, în urma protestelor, o variantă de suplimentare a burselor din Fondul Social European (FSE+) pentru anul curent, dar nici așa nu le-a dat.

După stabilirea limitei de acordare a subvenției pentru transportul feroviar și reducerea semnificativă a fondului de burse, costurile vieții au crescut, iar un student se poate întreține lunar cu cel puțin 2.000 de lei, conform analizei ANOSR privind coșul minim al studentului, lansată la începutul acestui an. S-a luat în calcul creșterea prețurilor, a inflației, a taxelor de școlarizare - care vor fi cu atât mai accentuate în cazul în care Guvernul României decide inițierea unor măsuri de reducere a fondurilor alocate instituțiilor de învățământ superior sau de diminuare a cifrei de școlarizare. Toate acestea vor împovăra și mai mult studenții, după ce a crescut oricum rata abandonului universitar.

ANOSR participă la protestul de miercuri pentru „a atrage atenția asupra scenariului întunecat spre care se îndreaptă învățământul românesc și în special studenții, fiind ținte ale măsurilor de austeritate din ultimul an”.

Nu doar abandonul universitar este în creștere alarmantă, ci și abandonul școlar din preuniversitar, pe fondul tăierii finanțării din educație. Mai mulți elevi la clasă, comasări în detrimentul actului educațional, scăderea cuantumului sumei la plata cu ora, eliminarea din sistem a mii de suplinitori, prin creșterea numărului de ore de la 18 la 20 pe săptămână, și condițiile improprii în care se desfășoară activitatea în școlile din România au dus deja la probleme grave: pleacă atât profesorii, cât și elevii din categoriile defavorizate, pentru care până acum s-au investit milioane de euro, în diverse programe care au avut ca scop creșterea calității actului educațional și scăderea abandonului școlar.