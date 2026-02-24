Tensiuni în UE: Ungaria criticată dur pentru blocarea sancțiunilor împotriva Rusiei

Liderii diplomatici europeni, reuniți la Bruxelles, au depus eforturi pentru a asigura ratificarea pachetului 20 de sancțiuni împotriva Moscovei. Acesta a fost programat simbolic înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei rusești în Ucraina, arată Politico.

Cu toate acestea, Ungaria a declarat că va împiedica implementarea acestor măsuri dacă Kievul nu permite reluarea transporturilor de petrol rusesc prin conducta Druzhba către teritoriul ungar și slovac. Autoritățile ucrainene au clarificat anterior că această infrastructură a fost compromisă de un atac rusesc la finele lunii ianuarie.

De asemenea, Budapesta amenință să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro. Acesta a fost aprobat de liderii UE în luna decembrie, fiind o resursă financiară vitală pentru Ucraina în contextul războiului.

Poziția Ungariei a stârnit critici aspre din partea mai multor state membre.

Importanți oficiali europeni și-au exprimat dezaprobarea. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat: „Sunt uluit de poziția Budapestei. Nu cred că este corect ca Ungaria să își folosească propria luptă pentru libertate pentru a trăda suveranitatea europeană.”

Șeful diplomației lituaniene, Kęstutis Budrys, a afirmat că este „cu adevărat supărat și frustrat”. El a susținut că justificările Budapestei „nu se bazează pe nevoile și interesele de securitate ale Europei.”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a făcut trimitere la invazia sovietică din 1956, sugerând că Ungaria ar trebui să arate o solidaritate crescută față de Ucraina.

O personalitate diplomatică europeană proeminentă, Kaja Kallas, a avertizat că un progres imediat este improbabil, dar a promis că presiunile vor continua.

Ministrul român de Externe, Oana-Silvia Țoiu, a menționat că nu este garantat ca sancțiunile să fie aprobate „mâine sau săptămâna aceasta”. Ea a reamintit că UE a depășit cu succes situații similare în trecut. „De aceea se numește al 20-lea pachet de sancțiuni,” a mai adăugat Țoiu.

În trecut, Ungaria a opus rezistență sancțiunilor și ajutoarelor destinate Ucrainei, însă a cedat ulterior în urma negocierilor și a concesiilor.

În lumina viitoarelor alegeri din Ungaria, criticii consideră că premierul Viktor Orbán încearcă să obțină capital politic din poziția sa privind Ucraina. Rămâne de văzut dacă unitatea Uniunii Europene va persista și de această dată în fața obiecțiilor Budapestei.

(sursa: Mediafax)