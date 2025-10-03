x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Traficul aerian de pe aeroporturile din București se desfășoară normal, în ciuda codului portocaliu

Traficul aerian de pe aeroporturile din București se desfășoară normal, în ciuda codului portocaliu

de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   09:25
Traficul aerian de pe aeroporturile din București se desfășoară normal, în ciuda codului portocaliu

Aeroporturile Henri Coandă și Băneasa funcționează fără perturbări, iar Compania Națională Aeroporturi București a implementat toate măsurile necesare pentru siguranța zborurilor, în contextul avertizării meteo de cod portocaliu valabilă până vineri seara.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București-Băneasa se desfășoară în condiții normale, fără întârzieri sau anulări, în ciuda avertizării meteorologice de cod portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Codul portocaliu este valabil pentru municipiul București și județul Ilfov până vineri seara, la ora 23:00, și vizează intensificări ale vântului.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea în siguranță a operațiunilor aeriene pe ambele aeroporturi.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trafic aerian aeroporturi bucurești cod portocaliu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri