Tragedie pe lacul Snagov! Doi oameni au murit, surprinși de furtună

„Ca urmare a fenomenelor meteo, pe parcursul nopții, pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost solicitați să intervină pentru căutarea a două persoane, care au fost surprinse de furtună în timp ce desfășurau activități de agrement pe Lacul Snagov din județul Ilfov. Scafandrii din cadrul ISU B-IF, alături de echipaje de specialitate din cadrul Poliției Transporturi şi de voluntari, au procedat la căutarea celor două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice”, transmite ISU București - Ilfov, sâmbătă dimineața.

În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul de la fața locului.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate un echipaj de scafandri, o ambulanță SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, punctul de comandă mobil și o autospecială de stingere cu apă și spumă, care avea atașată o barcă remorcabilă.

(sursa: Mediafax)