Guvernul i-a atribuit lui Traian Băsescu o reședință, printr-o hotărâre secretizată

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat joi că Executivul a adoptat hotărârea de guvern prin care i se acordă o reședință fostului președinte Traian Băsescu.

Documentul are regim clasificat, iar detaliile legate de locație nu au fost făcute publice.

„La solicitarea domniei sale nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a precizat Dogioiu.

Ea a subliniat că, tocmai din cauza caracterului secretizat al documentului, nu pot fi oferite mai multe informații legate de apartamentul în care se va muta fostul șef al statului.

(sursa: Mediafax)