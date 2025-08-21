Guvernul i-a atribuit lui Traian Băsescu o reședință, printr-o hotărâre secretizată

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Aug 2025   •   13:45
Sursa foto: Hepta/Traian Băsescu

Guvernul a adoptat o hotărâre cu regim clasificat prin care fostului președinte Traian Băsescu i-a fost atribuită o reședință, la cererea acestuia fiind vorba de un apartament și nu de o vilă.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat joi că Executivul a adoptat hotărârea de guvern prin care i se acordă o reședință fostului președinte Traian Băsescu.

Documentul are regim clasificat, iar detaliile legate de locație nu au fost făcute publice.

„La solicitarea domniei sale nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a precizat Dogioiu.

Ea a subliniat că, tocmai din cauza caracterului secretizat al documentului, nu pot fi oferite mai multe informații legate de apartamentul în care se va muta fostul șef al statului.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: traian basescu apartament regim clasificat
