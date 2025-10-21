Transelectrica dă startul construcției a două noi linii electrice aeriene

Transelectrica face pași hotãrâți pentru realizarea unui sistem electroenergetic mai sigur și mai interconectat. La Suceava a avut loc primul comandament pentru demararea a douã investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice. Este vorba de Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava și Linia Electricã Aerianã 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălți (MD), pe teritoriul României.

„Alături de partenerii contractuali, Transelectrica se angajeazã în realizarea unor investiții fanion ale României în sectorul energetic. Sunt douã lucrãri de anvergurã mare și impact istoric, iar responsabilitatea pentru finalizarea acestora în condițiile asumate și la termen ne aparține, iar importanța strategicã a celor douã investiții ne obligã sã dãm dovadã de cel mai înalt profesionalism. Închiderea inelului de 400 kV al României – pe zona de nord și o nouã interconexiune cu Republica Moldova reprezintã douã deziderate ale României și în același timp creeazã oportunitatea de dezvoltare economicã a de nord-est a țãrii", a declarat Ștefãnițã Munteanu, CEO Transelectrica.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrãrilor de construcție a Linia Electricã Aerianã (simplu circuit) 400 kV Gãdãlin – Suceava, inclusiv interconectarea la Sistemul Electroenergetic Național (SEN) a fost semnat în luna august 2025, ca urmare a procedurii de licitație publicã, cu Asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, lider de asociere Electromontaj SA. Valoarea contractului este de 688,3 milioane de lei, fãrã TVA, cu o duratã de execuție de 69 de luni, fiind realizat pe mai multe etape: proiectare, obținere/actualizare documentații necesare pentru obținerea autorizațiilor și avizelor, obținerea avizelor și autorizațiilor și execuție lucrãri.

Linia Electricã Aerianã (simplu circuit) 400 kV Gãdãlin – Suceava, inclusiv interconectarea la SEN este un obiectiv de investiții de utilitate publicã și de interes național, unul dintre cele 11 proiecte de investiții cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, în valoare de 492.452.329,63 de lei.

LEA 400 kV Gãdãlin – Suceava va închide magistrala energeticã de 400 kV în zona de nord a țãrii, fiind una dintre cele mai complexe lucrãri de infrastructurã energeticã naționalã, traversând un teren muntos extrem de dificil. Totodatã Linia Electricã Aerianã 400 kV Gãdãlin – Suceava va fi linia cu cea mai mare lungime din România, respectiv 260 de kilometri și va conecta douã regiuni geografice ale țãrii importante ale României: Ardealul și Moldova. Noua linie va strãbate teritoriul a trei județe (Cluj, Bistrița – Nãsãud și Suceava) și a 40 de localitãți.

Noua Linie Electricã Aerianã 400 kV Suceava – Gãdãlin va facilita integrarea centralelor eoliene ce urmeazã sã fi construite în Moldova și Dobrogea, realizând în acest fel o nouã magistralã de evacuare a energiei electrice cãtre nord – vestul României, dar și cãtre țãrile vecine, aflate la vest de România, consolidând astfel buna funcționare a SEN. De asemenea, va avea un impact pozitiv în ceea ce privește creșterea posibilitãților de dezvoltare localã prin asigurarea unei cãi alternative de alimentare a zonelor deficitare de energie electrice din nordul Transilvaniei și Moldova. Totodatã, acest proiect de importanțã strategicã contribuie la creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național și, implicit, a alimentãrii cu energie electricã a consumatorilor la standarde ridicate de calitate și cu respectarea principiilor dezvoltãrii durabile.

Contractul pentru proiectarea și execuția Liniei Electrice Aeriene 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Republica Moldova (MD) pentru porțiunea de pe teritoriul României a fost semnat în luna martie 2025, ca urmare a licitației publice. Lucrãrile au o valoare de 133,4 milioane de lei fãrã TVA și vor fi executate de Asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, lider de asociere Electromontaj SA, cu o duratã de 52 de luni.

Proiectul LEA 400 kV Suceava – Bãlți, pentru porțiunea din proiect de pe teritoriul României reprezintã un obiectiv de investiții de importanțã strategicã care va facilita schimburile transfrontaliere de energie și va contribui la accelerarea integrãrii surselor regenerabile de energie din nord – estul țãrii.

„Importanța strategicã a acestui proiect rezidã nu numai din perspectiva celor douã sisteme energetice naționale, dar și din perspectiva sistemului energetic european, asupra cãruia actualul context internațional exercitã o presiune semnificativã, necesitând acțiuni de consolidare în vederea asigurãrii alimentãrii cu energie electricã. Proiectul asigurã securitatea energeticã a Republicii Moldova prin intermediul diversificãrii surselor de aprovizionare, urmãrind crearea premiselor integrãrii sale în piața unicã europeanã de energie și, în acest context, exprimând voința politicã comunã pentru examinarea soluțiilor posibile și realizarea proiectelor necesare schimbului de energie pe termen lung dintre România și Republica Moldova”, se arată într-un comunicat al Transelectrica.

Obiectivul principal al investiției este realizarea unei linii electrice de interconexiune de 400 kV între sistemele energetice ale României și Republicii Moldova, linie electricã care asigurã interconectarea Republicii Moldova la Rețeaua Europeanã a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energia Electricã (ENTSO-E).

Noua linie electricã aerianã de 400 kV Suceava – Bãlți va strãbate o distanțã de aproximativ 93 de kilometri, traversând 17 localitãți din județele Suceava și Botoșani. Cu 302 stâlpi de înaltã tensiune, acest proiect va completa un ax strategic Gãdãlin – Suceava – Bãlți, creând o punte de energie între Ardeal, Moldova și Republica Moldova.

Potrivit Transelectrica, pentru județul Botoșani, investiția are o semnificație suplimentarã: este pentru prima datã când teritoriul sãu va fi amplasatã infrastructurã energeticã de înaltã tensiune. Corelat cu realizarea liniei electrice aeriene de 400 kV Suceava – Bãlți, Transelectrica și Delgaz Grid (operatorul de distribuție de energie electricã din zonã) au în vedere realizarea unei stații electrice de 400/110 kV în zona județului Botoșani. Astfel, județul va fi conectat la Rețeaua Electricã de Transport a României, fapt care deschide noi oportunitãți de dezvoltare economicã și socialã, prin facilitarea racordãrii de noi capacitãți de producție și a investitorilor din sectorul industrial și energetic.

