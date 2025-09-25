Transgaz devine prosumator

Reducerea facturilor la curent, dar și siguranța alimentării cu energie electrică sigură pentru infrastructura critică sunt principalele motive pentru cumpărarea de sisteme fotovoltaice cu sistem de stocare, a declarat directorul general al Transgaz, Ion Sterian, într-o declarație pentru Mediafax.

Principalul scop al demersului a fost reducerea cheltuielilor cu energie electrică, reducerea emisiilor cu efect de seră, dar și o mai mare securitate și stabilitate a alimentării, a explicat șeful Transgaz.

„Am procedat să avem energia noastră pentru că majoritatea obiectivelor de la Transgaz sunt infrastructuri critice. Și avem nevoie de curent electric în bandă care să trebuie să-i să fie și stabilizat, fără diferențe de tensiune și disponibil imediat. De aceea, contractul prevede și stocare, că avem dispecerate unde avem sistemul SCADA, unde trebuie să avem energie de bandă asigurată, nu cu tensiuni variabile, și cu frecvența stabilă”, a subliniat acesta.

Cele șapte clădiri pe care, conform actualului proiect, vor fi montate panouri solare cu stocare sunt sediile exploatărilor teritoriale zonale. Sedii vizate sunt din Bacău, Arad, Constanța (sediul exploatării teritoriale și sediu sector), Brașov, Cluj și Mediaș

Potrivit șefului Transgaz, există un proiect similar ce include stații de comprimare ale Transgaz, opt în toată țara.

„Avem aplicații și deja am fost anunțat că au fost selectate pe Fondul de modernizare, una dintre ele fiind stația de comprimare de la Siliștea, o aplicație în valoare de aproximativ 143.000 de lei”, a detaliat Ion Sterian pentru Mediafax.

„În consens cu angajamentele asumate de Transgaz prin Strategia Climatică și de Decarbonizare, producerea și consumul de energie electrică din surse regenerabile la locul de producere vor contribui la reducerea emisiilor cu efect de seră”, se arată în caietul de sarcini.

Potrivit documentației de achiziție, instalarea sistemelor fotovoltaice cu stocare va reduce costurile cu energia electrică consumată din rețeaua publică de distribuție, iar surplusul de energie produsă va puea fi injectat în rețeaua de distribuție și se va putea vinde la prețuri reglementate de către ANRE, către furnizorul de energie, în baza unui contract de vânzare – cumpărare.

„Prin achiziția acestor echipamente și servicii se va asigura creșterea eficienței energetice, reducerea amprentei de carbon și implicit reducerea cheltuielilor”, se arată în caietul de sarcini.

Anunțul a fost publicat de Transgaz pentru participare în procedură simplificată, care are criteriu de atribuire prețul cel mai scăzut, cu o dată-limită de primire a ofertelor pe 8 octombrie.