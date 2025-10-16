Transgaz a finalizat și pus în exploatare conductele Tuzla-Podișor și Băcia-Mintia

Alerta se referă la existența, într-un anume moment, a unei cantități de gaze prea mari sau prea mici, față de limitele de funcționare în siguranță a SNT.

„Menționăm faptul că, modificarea limitelor de funcționare ale SNT se datorează finalizării și punerii în exploatare a următoarelor conducte:

– Conducta 28” Băcia – Mintia, lungime 26,5 km;

– Conducta 48”/40” Tuzla – Cobadin – Podișor(autostrada evacuării gazului din Marea Neagră – n.r.), lungime 32,4 km / 275,9 km;

și încărcării în prima etapă a următoarelor tronsoane:

– tronsonul de conducta 40” Cobadin – Podișor cu o cantitate de 6,8 mil. mc;

– tronsonul de conducta 28” Băcia – Mintia cu o cantitate de 0,2 mil. mc”, arată Transgaz.

Ce mai este de făcut

Petrom și Romgaz sunt asociați în concesiunea perimetrului Neptun Deep, din Marea Neagră, cu rezerve estimate de 100 miliarde metri cubi. Potrivit anunțurilor Petrom, operatorul de proiect, primele cantități ar urma să fie extrase începând cu 2027. Transgaz mai are încă în lucru conectarea gazoductului Tuzla-Podișor la conductele de tranzit transbalcanic Isaccea-Negru Vodă, precum și un proiect de înlocuire a unui tronson de 270 de metri de conductă din gazoductul Tuzla-Podișor, în zona în care acesta se intersectează cu Autostrada Litoralului.

De asemenea, pentru alimentarea cu gaze a centralei de la Mintia, mai este necesară realizarea unei conducte de interconectare, de circa 100 de metri lungime, între gazoductul BRUA și conducta magistrală Vest II, pe tronsonul Hațeg – Bouțari, în zona localității Totești, județul Hunedoara. Prima turbină a noii centrale electrice de la Mintia va intra în teste în luna ianuarie a anului viitor.