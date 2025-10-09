Conducerea Transgaz a verificat stadiul investițiilor companiei din județul Timiș

În cadrul întâlnirii director general Ion Sterian a prezentat obiectivele majore ale Transgaz care sunt finalizate sau se află în fază avansată de execuție în judetul Timiș.

Aceste obiective sunt:

-Conducta de transport gaze DN 400/300 Timișoara I- Timișoara III, în lungime de 21 km, finalizată;

- Conductă de transport gaze naturale DN300 Giroc-Deta-Denta- Moravița cu termen de execuție/ finalizare decembrie 2025. Construcția acestei conducte a fost declarată de interes strategic și ea va contribui la extinderea zonelor alimentate cu gaze naturale și la asigurarea unei echilibrări adecvate în zona de Vest și Sud-Vest a României.

- Conductă de interconectare gaze DN600 Petrovaselo- Comloșu Mare, pentru care urmează a se derula procedura de achiziție publică. Este parte a unui nou proiect de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia, Petrovaselo – Comloșu Mare – Mokrin. Pentru construirea unei conducte de interconectare bidirecțională, Guvernul României a încheiat în luna august a.c., un Memorandum de înțelegere cu Guvernul Republicii Serbia.

Conectarea cu Serbia

Reamintim că proiectul „Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia” presupune construcția unei noi conducte de transport gaze naturale care va conecta conducta de transport gaze BRUA la Nodul Tehnologic Mokrin din Serbia. La începutul lunii august, IonSterian, directorul general Transgaz, declara că, dacă lucrurile merg bine, se așteaptă ca investiția să fie finalizată până în 2028. Gazoductul va avea o capacitate de 1,6-2,5bcm. Pe teritoriul României, gazoductul va fi conectat la conducta BRUA faza I (Petrovaselo, județul Timiș) și va avea o lungime de 85,56 km (granița dintre România și Serbia – Comlosu Mare, județul Timiș). Va exista și o stație de contorizare la graniță. „Toate localitățile prin care va trece această conductă vor fi racordate la rețeaua de gaze. Am furnizat deja unităților administrativ-teritoriale aprobările provizorii pentru conectare, urmând să le furnizăm și aprobările tehnice pentru conectare. Serbia dorește să își diversifice sursele de gaze, iar Transgaz poate asigura tranzitul de gaze din Marea Caspică, GNL de la terminalele din Grecia și Turcia, gaze care urmează să fie exploatate în Marea Neagră. Sunt convins că piața va ajusta toate volumele de gaze”, a spus șeful Transgaz.

Gazoductul va traversa, pe teritoriul României, următoarele unități administrativ-teritoriale Recaș, Lenauheim, Remetea Mare, Giarmata, Pischia, Sânandrei, Orțișoara, Satchinez, Biled, Sandra, Gottlob, Comlosu Mare. Conducta va fi proiectată astfel încât să asigure un debit invers de gaze de cel puțin 1,6 bcm/an.

